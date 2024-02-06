محاصره بیمارستان ناصر در خان یونس/ جان هزاران نفر در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که دشمن صهیونیستی بیمارستان ناصر در خان یونس را محاصره کرده و هر لحظه حلقه محاصره آن را تنگتر میکند و به طور پیوسته محوطه این بیمارستان را بمباران میکند.
اشرف القدره اظهار داشت که جان ۳۰۰ نفر از کادر پزشکی و درمانی، ۴۵۰ مجروح و ۱۰ هزار آواره فلسطینی در خطر است.
القدره با اشاره به کمبود شدید داروهای بیهوشی و وسایل مورد نیاز برای عمل جراحی و بخش مراقبتهای ویژه، تاکید کرد که ژنراتورهای بیمارستان ناصر به دلیل نبود سوخت تا ۴ روز دیگر از کار خواهد افتاد.
وی تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی مانع از حرکت آمبولانسها میشود و تیمهای امدادی برای نجات جان مجروحان مجبور هستند جان خود را به خطر بیاندازند.
اشرف القدره خاطر نشان کرد که کادر پزشکی و درمانی، مجروحان و آوارگان در بیمارستان ناصر غذا ندارند.
این در حالی است که الجزایر پیشنویس دومی را برای درخواست توقف فوری جنگ در غزه به دلایل انسانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه داده است.
الجزایر در این پیشنویس خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی اسیران و تضمین رسیدن کمکهای پزشکی به نوار غزه شده است.
همچنین در متن این پیشنویس، الجزایر نسبت به تمامی حملهها به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی و همچنین تمامی اقدامات خصمانه علیه غیرنظامیان ابراز انزجار کرده است.
گفتنی است پیش از این نیز الجزایر پیشنویس قطعنامهای دیگر را برای برقراری فوری آتشبس به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه داده بود.
همچنین «جو بایدن»، رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که پاسخ حماس به چارچوب توافق پیشنهادی را دریافت کردیم و مذاکرات در مورد اسرا ادامه دارد و اکنون قصد ورود به جزییات آن را ندارم.
جو بایدن اظهار داشت: تحرکاتی در رابطه با توافق برای آزادی گروگانها و توقف جنگ در غزه در جریان است.
او مدعی شد که پاسخ حماس به چارچوب توافق پیشنهادی برای آتشبس در غزه تا حدودی اغراق آمیز است.
از سوی دیگر، جنبش حماس اعلام کرده است که اصلاحاتی در مورد طرح پیشنهادی پاریس انجام داده است.
یک منبع مسؤول در گفت و گو با شبکه ماهوارهای الاقصی تاکید کرد که حماس در نتیجه رایزنیهای ملی اصلاحاتی در مورد طرح توافق پیشنهادی پاریس با جدولهای زمانی مشخص انجام داد.
منبع مذکور اشاره کرد که این اصلاحات ملی در رابطه با آتشبس در غزه، بازسازی این باریکه، بازگشت آوارگان به خانههای خود، تأمین سرپناههای فوری برای آوارگان، انتقال مجروحان برای درمان و لغو محاصره غزه است.
«آنتونی بلینکن»، وزیرخارجه آمریکا هم اعلام کرد که مسیر زیادی تا توافق مانده، اما به امکان رسیدن به آن اعتقاد داریم.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که در حال بررسی پاسخ حماس به چارچوب توافق (پیشنهادی) هستیم و روز چهارشنبه با تل آویو در این باره صحبت خواهم کرد.
آنتونی بلینکن اظهار داشت که مسیر زیادی تا رسیدن به توافق باقی مانده اما دولت آمریکا همچنان به امکان رسیدن به توافق اعتقاد دارد.
بلینکن گفت: آمریکا متعهد به استفاده از هرگونه آتشبس برای ادامه مسیر دیپلماسی جهت رسیدن به صلحی عادلانه و دایمی است.
از سوی دیگر، نخست وزیر قطر اعلام کرد که پاسخ حماس به طرح پیشنهادی برای آتشبس در غزه را دریافت کردهایم. «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»؛ عنوان کرد که طی هفتههای اخیر دیدارهایی در دوحه و واشنگتن داشتیم.
آل ثانی اظهار داشت که پاسخ حماس به این طرح شامل ملاحظاتی است اما در کل مثبت و امیدوار کننده است.
وی تاکید کرد که پاسخ حماس مایه خوشبینی است و به دلیل حساسیت مرحله کنونی، وارد جزییات آن نمیشویم.
ساعاتی پیش از این، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیهای از ارایه پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتشبس در غزه خبر داد.
حماس اعلام کرد: جنبش حماس با این پیشنهاد برخورد مثبت داشت، به صورتی که برقراری آتشبس فراگیر و کامل در غزه و پایان حمله به ملت ما را در بر بگیرد.
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