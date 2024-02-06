دولت بایدن به دنبال به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی ان. بی.سی آمریکا در گزارشی از اقدامات احتمالی واشنگتن برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی خبر داده است.

ان بی سی به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داده است که دولت بایدن در حال بررسی گزینه‌هایی برای به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی پس از پایان جنگ غزه است.

در این گزارش به اقدامات بایدن در این ارتباط اشاره دقیق‌تری نشده است.

روز گذشته نیز، «جو بایدن»، رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که پاسخ حماس به چارچوب توافق پیشنهادی را دریافت کردیم و مذاکرات در مورد اسرا ادامه دارد و اکنون قصد ورود به جزییات آن را ندارم.

جو بایدن اظهار داشت: تحرکاتی در رابطه با توافق برای آزادی گروگان‌ها و توقف جنگ در غزه در جریان است.

او مدعی شد که پاسخ حماس به چارچوب توافق پیشنهادی برای آتش‌بس در غزه تا حدودی اغراق آمیز است.

از سوی دیگر، جنبش حماس اعلام کرده است که اصلاحاتی در مورد طرح پیشنهادی پاریس انجام داده است.

یک منبع مسؤول در گفت و گو با شبکه ماهواره‌ای الاقصی تاکید کرد که حماس در نتیجه رایزنی‌های ملی اصلاحاتی در مورد طرح توافق پیشنهادی پاریس با جدول‌های زمانی مشخص انجام داد.

منبع مذکور اشاره کرد که این اصلاحات ملی در رابطه با آتش‌بس در غزه، بازسازی این باریکه، بازگشت آوارگان به خانه‌های خود، تأمین سرپناه‌های فوری برای آوارگان، انتقال مجروحان برای درمان و لغو محاصره غزه است.

همچنین «آنتونی بلینکن»، وزیرخارجه آمریکا اعلام کرد که مسیر زیادی تا توافق مانده، اما به امکان رسیدن به آن اعتقاد داریم.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که در حال بررسی پاسخ حماس به چارچوب توافق (پیشنهادی) هستیم و روز چهارشنبه با تل آویو در این باره صحبت خواهم کرد.

آنتونی بلینکن اظهار داشت که مسیر زیادی تا رسیدن به توافق باقی مانده اما دولت آمریکا همچنان به امکان رسیدن به توافق اعتقاد دارد.

بلینکن گفت: آمریکا متعهد به استفاده از هرگونه آتش‌بس برای ادامه مسیر دیپلماسی جهت رسیدن به صلحی عادلانه و دایمی است.