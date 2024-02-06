به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد سلطانی اظهار کرد: همزمان با عید سعید مبعث در روز پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۱۴ در ۱۴۵۰ گلزار شهدا در شهرستان‌ها و روستاهای خراسان رضوی و در چهار آرامستان مشهد (بهشت رضا، حرم مطهر رضوی، جبل النور کوهسنگی و خواجه ربیع برگزار و مراسم ویژه این روز در بهشت‌رضا با سخنرانی دکتر قاضی‌زاده ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: ندای ملکوتی و بانک تکبیر الله اکبر در شب ۲۲ بهمن ساعت ۹ شب به شکرانه استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از مأذنه‌های حرم مطهر رضوی، مساجد، حسینیه‌ها و منازل انجام می‌شود و همزمان نیز مراسم نورافشانی در ۱۳ نقطه محوری توسط شهرداری و یکصد نقطه با مشارکت تشکل‌های مردمی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: ویژه‌برنامه نورافشانی با بُرد بلند از جبل النور کوهسنگی توسط لشکر ۷۷ ثامن‌الائمه انجام و به صورت زنده و مستقیم از صدا و سیمای استان پخش می‌شود.

سلطانی بیان کرد: نورافشانی در کلیه شهرستان‌ها و بخش‌ها نیز در شب ۲۲ بهمن توسط نیروی مقاومت بسیج سپاه امام رضا برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: مراسم راهپیمایی باشکوه یوم ا… ۲۲ بهمن در ۱۲۰ نقطه (شهرستان، مرکز بخش و روستاهای بزرگ) برگزار و در شهر مقدس‌مشهد راهپیمایی ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه از میدان ۱۵ خرداد به طرف بارگاه ملکوتی حضرت رضا «ع» برگزار می‌شود.

وی گفت: پایان بخش این مراسم سخنرانی جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، قرائت قطعنامه و اقامه نماز ظهر و عصر خواهد بود.

سلطانی بیان کرد: همچنین با مصوبه شورای‌اسلامی شهر مشهد سرویس‌دهی اتوبوس‌ها و مترو در ۲۲ بهمن رایگان می‌باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: فضاسازی خیابان امام رضا، صوت مراسم، برپایی غرفه‌ها برای کودکان و نوجوانان، جوانان و تشکل‌های اسلامی، استیج برای گروه‌های هنری و سرود، استقرار شش ایستگاه توزیع اقلام تبلیغی ویژه راهپیمایی، توسط سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد تدارک دیده شده که جای دارد از شهرداری محترم مشهد در آذین‌بندی شهری، بیلبوردها، استرابردها و نصب ۱۲ هزار عدد پرچم الوان، برگزاری جشن‌ها و … در سطح شهر مشهد تشکر داشته باشیم.