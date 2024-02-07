اعتصاب کارکنان شرکت «لوفت هانزا» آلمان/ ۹۰ درصد پروازها لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کارکنان بخش زمینی شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان امروز چهارشنبه دست به اعتصاب زدند.

گفته می‌شود این اعتصاب قرار است تا صبح روز شنبه ادامه داشته باشد.

لغو پروزاهای لوفت هانزا فرودگاه‌های برلین، فرانکفورت، مونیخ، هامبورگ و دوسلدورف را در آلمان تحت تاثیر قرار می دهد.در بزرگترین فرودگاه آلمان یعنی فرانکفورت، این شرکت هواپیمایی تا ۹۰ درصد از مجموع ۶۰۰ پرواز خود را لغو کرده است.

لوفت هانزا از بیش از ۱۰۰ هزار مسافر سرگردان خواسته است برنامه های پرواز خود را تغییر دهند.اتحادیه اصناف آلمان موسوم به وِردی افزایش ۱۲.۵ درصدی حقوق و پرداخت غرامت ۳۰۰۰ یورویی برای هزینه های تورم را درخواست کرده است.

قرار است گفتگوی میان اعضای این اتحادیه و کارفرمایان ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) در فرانکفورت انجام شود.

یکی از اتحادیه های اصلی شرکت هواپیمایی آلمانی لوفتهانزا روز دوشنبه از کارکنان این شرکت خواست تا روز چهارشنبه دست به اعتصاب بزنند.

اتحادیه های اصلی شرکت هواپیمایی آلمان موسوم به «وردی » از کارکنان لوفتهانزا خواست روز چهارشنبه از ساعت ۴ بامداد به وقت محلی تا ساعت ۰۷:۱۰ روز پنج شنبه اعتصاب کنند. این اعتصاب با هدف فشار بر مدیریت این شرکت برای رسیدگی به وضعیت دستمزدها برگزار می شود. این اتحادیه خواستار افزایش ۱۲.۵ درصدی دستمزدها برای یک سال است.

بنا به نوشته فرانس پرس، انتظار می رود این اعتصاب بر فعالیت فرودگاه فرانکفورت، بزرگترین فرودگاه آلمان و نیز فرودگاه های مونیخ، هامبورگ، برلین و دوسلدورف تاثیر بگذارد و موجب اختلال در برنامه پروازها شود.

اتحادیه «وردی» اعلام کرد این اعتصاب و توقف فعالیت، شامل همه کارکنان لوفتهانزا در فرودگاه‌ها، از تعمیر و نگهداری گرفته تا جابجایی مسافر و هواپیما می شود . در نتیجه لغو یا تاخیر قابل توجهی در پروازها قابل انتظار است.

اتحادیه وردی خواهان افزایش دستکم ۵۰۰ یورو برای دستمزد ماهیانه کارکنان لوفتهانزا شده است.این اتحادیه همچنین بهبود وضعیت شیفت های کاری کارکنان خود را خواستار شده است.