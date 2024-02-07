صادرات ‌کیوی به‌ هند بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلیلی‌مقدم، سرپرست سازمان حفظ نباتات ایران که برای دیدار و گفتگو با همتایان هندی خود در دهلی‌نو به سر می‌برد، در حاشیه نخستین نشست همکاری‌های کشاورزی ایران و هند در خصوص مهمترین محورهای مذاکرات با مسؤولان بخش‌های مختلف وزارت کشاورزی هند اظهار کرد: در زمینه حفظ نباتات مذاکرات مفصلی برای رفع مشکلات فی‌مابین در خصوص صادرات کیوی به هند صورت گرفت و مقرر شد با توجه معرفی فهرست جدیدتری از باغات، سردخانه‌ها و سورتینگ‌های مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی ایران، طرف هندی این فهرست جدید را در اسرع وقت بررسی و تأیید کند تا روند صادرات محصول کیوی علاوه بر باغات و شرکت‌های رجیستر شده قبلی، با تعداد بیشتری از باغات و شرکت‌های صادر کننده افزایش یابد.

وی در خصوص درخواست طرف هندی برای صادرات انبه به ایران گفت: مقرر شد طرف هندی ضمن تکمیل پرسشنامه‌های سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران برای تحلیل خطر آفات انبه، فهرست تأسیسات ضدعفونی آب گرم انبه را برای بازدید کارشناسان حفظ نباتات ارسال کند تا برنامه‌ریزی‌های بعدی صورت پذیرد.

جلیلی‌مقدم درباره واردات آفت‌کش‌های آماده مصرف و تکنیکال بیان کرد: در عین حال مقرر شد طرف هندی ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت کارخانه‌ها و شرکت‌های تحت نظارت و مورد تأیید وزارت کشاورزی هند، نظارت و کنترل بیشتری بر مقوله کیفیت آفت‌کش‌ها و رسیدگی بیشتر به خدمات پس از فروش و پیگیری‌های بعدی برای شرکت‌های متخلف داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به این که استفاده از پهپاد برای سمپاشی مزارع و باغات در هند از یک سال پیش آغاز شده، مقرر شد نکات فنی در خصوص تکنیک‌های سمپاشی، نازل‌ها و برنامه‌های هوشمند استفاده از پهپادهای سمپاش تبادل اطلاعات بین دو کشور صورت گیرد.

نخستین نشست همکاری‌های کشاورزی ایران و هند در دهلی‌نو با محورهای گفتگو در زمینه توسعه روابط تجاری کشاورزی دو کشور، همکاری‌های دوجانبه در زمینه محصولات باغبانی و تحقیقات مرتبط به آن به ویژه درباره گیاهان دارویی، میوه‌های گرمسیری، محصولات گلخانه‌ای، قارچ خوراکی، کشاورزی هوشمند، رفع موانع فنی پیش روی صادرات کیوی و بسترسازی تسهیل و توسعه صادرات خرما، سیب، زعفران و مسائل فنی کنترل آفات و بیماری‌ها و کیفیت سموم، موانع گمرکی و تبادل اطلاعات و همکاری دوجانبه بخش‌های تحقیقاتی دو کشور با حضور احمد خانی‌نوذری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، مریم جلیلی‌مقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور و زهرا جلیلی‌مقدم مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری معاونت امور باغبانی برگزار شد.