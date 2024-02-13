امکان کشت مشارکتی بین ایران و کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول سلگی، قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در نشست مشترک هیأت کشاورزی کوبا و مدیران مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی اظهار کرد: با توجه به توانمندی بالای سازندگان ادوات و دنباله بندهای کشاورزی بویژه ماشینها و ادوات خاکورز، کاشت و سمپاش های نوین و مدرن امکان صادرات این دستگاهها به کشور کوبا فراهم است.
نماینده عالی کشاورزی کوبا با بیان اینکه از ماشینها و ادوات تولیدی کشاورزی در نمایشگاه بینالمللی ماشینهای کشاورزی مشهد بازدید کرده است، اظهار امیدواری کرد: از این ماشینها در توسعه کشاورزی کوبا استفاده شود. کیفیت بالای ادوات همچنین قیمت مناسب آن به نسبت محصولات مشابه اروپایی و آمریکایی موجب اشتیاق و تمایل مسئولین کشاورزی کوبا به بهرهگیری از محصولات تولیدی کشور جمهوری اسلامی ایران شده است.
نماینده عالی وزارت کشاورزی کوبا همچنین اعلام کرد: امکان کشت مشارکتی (فرا سرزمینی) با شرکتهای خدمات مکانیزاسیون وجود دارد که در قالب قراردادهای چند ساله و قابل تمدید امکان پذیر است.
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