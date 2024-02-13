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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۲

امکان کشت مشارکتی بین ایران و کوبا

امکان کشت مشارکتی بین ایران و کوبا

نماینده عالی وزارت کشاورزی کوبا اعلام کرد: امکان کشت مشارکتی (فراسرزمینی) با شرکت‌های خدمات مکانیزاسیون بین ایران و کوبا وجود دارد که در قالب قراردادهای چند ساله می توان دنبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول سلگی، قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در نشست مشترک هیأت کشاورزی کوبا و مدیران مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی اظهار کرد: با توجه به توانمندی بالای سازندگان ادوات و دنباله بندهای کشاورزی بویژه ماشین‌ها و ادوات خاک‌ورز، کاشت و سمپاش‌ های نوین و مدرن امکان صادرات این دستگاه‌ها به کشور کوبا فراهم است.

نماینده عالی کشاورزی کوبا با بیان اینکه از ماشین‌ها و ادوات تولیدی کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌های کشاورزی مشهد بازدید کرده است، اظهار امیدواری کرد: از این ماشین‌ها در توسعه کشاورزی کوبا استفاده شود. کیفیت بالای ادوات همچنین قیمت مناسب آن به نسبت محصولات مشابه اروپایی و آمریکایی موجب اشتیاق و تمایل مسئولین کشاورزی کوبا به بهره‌گیری از محصولات تولیدی کشور جمهوری اسلامی ایران شده است.

نماینده عالی وزارت کشاورزی کوبا همچنین اعلام کرد: امکان کشت مشارکتی (فرا سرزمینی) با شرکت‌های خدمات مکانیزاسیون وجود دارد که در قالب قراردادهای چند ساله و قابل تمدید امکان پذیر است.

کد مطلب 6023581

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    نظرات

    • تیمور IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      2 0
      پاسخ
      تمامی ادوات کشاورزی دارم و آمادگی خودم رابرای کشت فراسرزمینی اعلام میدارم

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