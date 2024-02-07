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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

۲۷۳ سکه باستانی تقلبی در آران وبیدگل کشف شد

۲۷۳ سکه باستانی تقلبی در آران وبیدگل کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی آران و بیدگل از کشف ۲۷۳ عدد سکه باستانی تقلبی و دستگیری یک متهم در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ غلامرضا هاشمی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه فردی در یکی از محلات این شهرستان اقدام به نگهداری تعدادی سکه باستانی تقلبی کرده و قصد فروش آنها را دارد بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند متهم را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با اشاره به کشف ۲۷۳ عدد سکه باستانی تقلبی در بازرسی از مخفیگاه متهم تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6017929

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