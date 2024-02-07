بیش از ۱۹۰ سالن ورزشی در اختیار ورزش محلات خوزستان قرار داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور بعد از ظهر امروز چهارشنبه در آئین تجلیل از قهرمانان ورزشی، مربیان و داوران جهانی، آسیایی و پاراآسیایی ضمن تبریک دهه فجر و بعثت پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: یکی از بحثهای بسیار مهم و اساسی بعد از پیروزی انقلاب، حوزه نشاط و شادابی در جامعه است که باید مورد توجه نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد و به نشاط جوانان اهمیت داده شود و در این راستا کارهای زیادی صورت گرفته است.
فرمانده سپاه خوزستان گفت: بانوان کشور ما، حتی آنهایی که از نظر جسمی توانایی کافی برای حضور در میادین ورزشی ندارند، امروزه در مسابقات پارالمپیک مدالآوری میکنند، برادران نیز به همین گونه عمل میکنند که این تواناییها در سطوح مختلف سنی به ویژه با زیرساختها و فضاهایی که در کشور پیش بینی و فراهم شده است، رخ میدهد.
وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاشهای گستردهای در بخش زیرساختها صورت گرفته و این امر همچنان هم ادامه دارد که توقع هم همین است چرا که خوزستان یکی از استانهایی است که در زمینههای ورزش حرفی برای گفتن دارد.
فرمانده سپاه خوزستان بیان کرد: طبیعتاً بخشهایی از ورزش را به دلیل ماهیت برخی از باشگاهها مثل باشگاه فولاد یا صنعت نفت به خصوص در بخش فوتبال خوب دیدهایم اما باشگاهها در حوزههایی که مدالآوری داریم، توجهی نمیکنند، بنده این موضوع را مطالبه میکنم که به بخشهای دیگر ورزش مثل کشتی، مسابقات جانبازان و معلولان، دوومیدانی و ورزشهای رزمی که اساس کار خیلی از موضوعات است، توجه ویژهای شود.
سردار شاهوارپور ادامه داد: باشگاههایی که تک ورزشی هستند به ویژه در فولاد، در عرصههای دیگر هم سرمایهگذاری کنند چرا که اینها برای کشور افتخار است و امروز میزان ملاک و سنجش هر کشور به میزان مدالآوری آن کشور در رویدادهای بینالمللی است.
وی گفت: نگاه ما در مجموعه بسیج و با توسعه زیرساختها همین گونه است. بیش از ۱۹۰ سالن ورزشی را در متراژهای مختلف در اختیار ورزش محلات خوزستان قرار دادهایم؛ چند روز گذشته با همکاری اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، میزبان مسابقات طلاب کشور در ۱۰ رشته ورزشی بودهایم و سالهای گذشته با همین کیفیت برای رقابتهای کشوری میزبانی داشتهایم.
فرمانده سپاه خوزستان با بیان اینکه برای همه مدالآوران آرزوی موفقیت داریم تصریح کرد: هرچه شما ورزشکاران نامآورتر میشوید برای جوانها و نوجوانها الگو قرار میگیرید در واقع آنها از رفتار یا منش پهلوانی شما استفاده میکنند؛ لذا باید توجه داشته باشید که هرچه نام شما پرآوازهتر شود دیگر مال خودتان نیستید و مدالآوریها برای افتخاری برای جامعه است که قطعاً نگاه شما همین گونه بوده است.
سردار شاهوارپور اضافه کرد: به همان میزان که مردم شما را الگو قرار میدهند، آنهایی که بدخواه مردم و کشور هستند نیز میخواهند در روحیات شما نسبت به کشور تزلزل ایجاد کنند؛ برخی از آنهایی که با تشویق مردم به سکوهای افتخار رسیدند چون حواسشان به این منزلت نبود فقط خودشان را دیدند و ابزار دست دشمنان شدند؛ لذا میدان را باختند که نام آنها از صفحه روزگار این مملکت حذف شد.
وی عنوان کرد: امروز اگر نام تختی ماندگار شده است چون تختی پهلوان بود و خودش را برای مردم و ارزشهایی که برای کشور ماندگار بود دید؛ لذا شما مدالآوران هم امروز مایه افتخار هستید با امید اینکه نامتان همیشه در صفحه تاریخ کشور و خوزستان قهرمان ماندگار شود و الگوی نمونهای از رفتار انسانی باشد.
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