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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۳

امام جمعه ملبورن در پیامی عنوان کرد؛

۲۲بهمن منبع الهام ملت‌های مستضعف جهان به شمار می رود

۲۲بهمن منبع الهام ملت‌های مستضعف جهان به شمار می رود

حجت‌الاسلام وحیدی، نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در استرالیا به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اشفاق وحیدی امام جمعه ملبورن و نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در استرالیا در پیامی با تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ملت پرتلاش و خستگی‌ناپذیر ایران، از آغازین روزهای حرکت ملت ایران، همراه و همپای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران سهم بسزایی در پیروزی انقلاب داشتند.

۲۲ بهمن یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ سرزمین با تمدن ایران است و منبع الهام برای ملت‌های مستضعف جهان به شمار می‌رود. روزی که نهضت پرشور مردم ایران، با پیروزی انقلاب اسلامی به ثمر نشست و طرحی نو در انداخت تا عزت، آزادی و افتخار استقلال را در سایه جمهوری اسلامی از آرمان به واقعیت بدل کند.

در ۴۵ سال گذشته، چه در عرصه‌های جهاد و حماسه جنگ تحمیلی، چه در سال‌های دشوار بازسازی و چه مجامع ملی، منطقه‌ای و بین المللی همت بلند ملت شریف و دولتمردان غیور ایرانی، در کنار خودباوری، توانمندی و تجربه گرانقدرشان، رکن اصلی همه موفقیت‌های عظیم و دستاوردهای بزرگی بود که امروز مایه افتخار ملت ایران و جهان اسلام است.

در آستانه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب، ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله بیست و دوم بهمن به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ادای احترام به شهدای انقلاب و روح پر فتوح امام امت خمینی کبیر، اطمینان داریم که ملت غیور ایران پیمان می‌بندند که در راه حفظ آرمان‌های امام و شهدای انقلاب، عظمت ایران اسلامی، رفاه و آسایش مردم، لحظه‌ای از پا ننشینند و در زیر لوای هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب، همه توان خود را در راه رقم زدن روزهایی روشن‌تر و پرافتخارتر بکار خواهند گرفت.

کد مطلب 6018392

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
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      حتما همینطوره انشاالله

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