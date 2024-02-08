به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اشفاق وحیدی امام جمعه ملبورن و نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در استرالیا در پیامی با تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ملت پرتلاش و خستگیناپذیر ایران، از آغازین روزهای حرکت ملت ایران، همراه و همپای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران سهم بسزایی در پیروزی انقلاب داشتند.
۲۲ بهمن یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ سرزمین با تمدن ایران است و منبع الهام برای ملتهای مستضعف جهان به شمار میرود. روزی که نهضت پرشور مردم ایران، با پیروزی انقلاب اسلامی به ثمر نشست و طرحی نو در انداخت تا عزت، آزادی و افتخار استقلال را در سایه جمهوری اسلامی از آرمان به واقعیت بدل کند.
در ۴۵ سال گذشته، چه در عرصههای جهاد و حماسه جنگ تحمیلی، چه در سالهای دشوار بازسازی و چه مجامع ملی، منطقهای و بین المللی همت بلند ملت شریف و دولتمردان غیور ایرانی، در کنار خودباوری، توانمندی و تجربه گرانقدرشان، رکن اصلی همه موفقیتهای عظیم و دستاوردهای بزرگی بود که امروز مایه افتخار ملت ایران و جهان اسلام است.
در آستانه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب، ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله بیست و دوم بهمن به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ادای احترام به شهدای انقلاب و روح پر فتوح امام امت خمینی کبیر، اطمینان داریم که ملت غیور ایران پیمان میبندند که در راه حفظ آرمانهای امام و شهدای انقلاب، عظمت ایران اسلامی، رفاه و آسایش مردم، لحظهای از پا ننشینند و در زیر لوای هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، همه توان خود را در راه رقم زدن روزهایی روشنتر و پرافتخارتر بکار خواهند گرفت.
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