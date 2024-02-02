انقلاب اسلامی به ملت ایران ابهت بخشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسین‌نژاد ظهر جمعه در نشست صمیمی با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: در طلیعه چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگر شاخصه‌های برتر نهضت روح‌الله و انقلاب اسلامی مبرهن و آشکار شده و آزادی خواهان دنیا به این عظمت و بالندگی معتقد هستند.

وی با بیان اینکه دشمنان در این چهل و پنج سال همواره سعی کردند تا انقلاب اسلامی را در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف با تنگنا و تحریم و فشار مورد آزاد و اذیت قرار دهند، گفت: با وجود همه سختی‌ها و مشکلات، مردم در صحنه بوده و از آبرو و حیثیت این نظام دفاع کردند.

حسین‌نژاد بیان کرد: ترور، تحریم، جنگ و سایر اهرم‌های فشار غرب، ملت ایران را از آرمان خود غافل نکرده بلکه مصمم‌تر از همیشه در صحنه دفاع از این انقلاب و آرمان‌های بلند آن در صحنه‌ها حاضر و مهیا بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، خاطر نشان کرد: در این مقطع، پختگی و بالندگی انقلاب اسلامی را بیش از گذشته شاهد هستیم و در این بین آنچه که دشمنان را عصبانی کرده است دفاع آگاهانه و با بصیرت ملت ایران در صحنه‌های مختلف از انقلاب و آرمان‌های امام(ره) و شهدا بوده است.

وی از نهاد انقلابی کمیته امداد به عنوان مولود با برکت و ارزشمند این نهضت فاخر یاد کرد و گفت: در حال حاضر کمیته امداد خدمات متنوعی را به محرومان و نیازمندان ارائه می‌کند و به این خدمت‌رسانی به ولی نعمتان خود، افتخار می‌کنیم.

حسین‌نژاد افزود: همزمان با ایام الله دهه فجر، کمیته امداد استان برنامه‌های متنوعی را در گرامی‌داشت جشن پیروزی انقلاب تدارک دیده که افتتاح واحدهای مسکونی، اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و برپایی جشن و مراسمات با حضور حامیان و خانواده های مورد حمایت همراه با توزیع سبدکالا و جهیزیه، از جمله برنامه های این نهاد در ایام مبارک است