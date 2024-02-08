واکنش سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به ترور الساعدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به حمله اخیر آمریکا به بغداد واکنش نشان داد.

وی گفت: نیروهای آمریکایی به صورت غیر مسئولانه هرگونه اقدامی که منجر به از بین رفتن تفاهمات و آغاز گفت وگوی دوجانبه می شود را انجام می دهند. آنها از طریق یک حمله هوایی به مرکز یک محله مسکونی در بغداد بی توجه به جان شهروندان غیرنظامی و قوانین بین المللی، به صورت واضح عملیات ترور انجام دادند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: آمریکا با این اقدام، صلح در جامعه را به خطر می اندازد و حاکمیت عراق را نقض می کند و جان مردم عراق را به خطر می اندازد و خطرناک تر از آن این است که ائتلاف بین المللی کاملاً از دلایل و اهدافی که برای آن در عراق حضور دارد، فراتر می رود. این روند موجب می شود، دولت عراق بیش از هر زمان، به سمت پایان ماموریت این ائتلاف که به عامل بی ثباتی در عراق تبدیل شده و عراق را به کشاندن به سمت چرخه درگیری تهدید می کند، حرکت کند.

وی بیان کرد: نیروهای مسلح نیز تنها می توانند به وظایف خود براساس قانون اساسی مبنی بر حفظ امنیت عراقی ها و خاک عراق از هرگونه تهدید عمل کنند.