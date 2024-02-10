به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رهبران آلمان و آمریکا درباره تحولات غزه گفت و گو کردند.

کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در این ارتباط گفته است که بایدن و صدراعظم آلمان درباره تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش منطقه‌ای در خاورمیانه گفت و گو کردند.

رهبران ارشد آمریکا و آلمان در این گفت و گو با حمایت از رژیم اشغالگر اسراییل، بر تعهد خود به اسراییل تاکید کردند.

کاخ سفید همچنین افزوده است که بایدن و شولتز بر لزوم حفاظت از جان غیرنظامیان در غزه و افزایش کمک‌های بشردوستانه برای نجات جان افراد تاکید کردند.

براساس بیانیه کاخ سفید، بایدن و شولتز در مورد تعیین شرایط دستیابی به صلحی پایدار که شامل تشکیل کشور فلسطینی باشد نیز تبادل نظر کردند.

این گفتگو همزمان با آن صورت گرفته است که هیأت حماس قاهره را ترک کرد و آن گونه که ارزیابی شده، در مرحله کنونی و فعلاً مذاکرات نتیجه‌ای نداشته است.

یک منبع مسؤول در گفتگو با شبکه الاقصی تاکید کرد که هیأت جنبش حماس به مذاکرات خود با طرف‌های واسطه در قاهره برای بررسی موضع این جنبش پیرامون طرح نشست پاریس پایان داده است.

منبع مذکور اشاره کرد که هیأت حماس امروز قاهره را ترک کرد و منتظر پاسخ رژیم صهیونیستی است.

در دیدارهای قاهره مسؤولان مصری و قطری و هیأتی از جنبش حماس حضور داشتند.

به گفته منبع مذکور، اختلافات داخلی دولت رژیم صهیونیستی موجب شده تا موضعی واضح و روشن در مذاکرات قاهره اتخاذ نشود.

این منبع همچنین از اختلاف موضع آمریکا و رژیم صهیونیستی پیرامون موضع حماس که در قاهره مورد بحث و بررسی قرار گرفت، خبر داد.

جنبش حماس شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد پس از رایزنی با رهبران حماس و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین پاسخ خود را درباره این پیشنهاد به مصر و قطر ارایه کرده است.

حماس اعلام کرد با طرح پیشنهادی نشست پاریس با روحیه مثبت برخورد کرده است با این هدف که شامل آتش‌بس کامل، پایان دادن به جنگ غزه، بازسازی آن، لغو محاصره این باریکه و تبادل اسرا باشد.

بر اساس توافق، اسرای آمریکایی و صهیونیستی باقی‌مانده به صورت مرحله‌ای آزاد می‌شوند که از زنان و کودکان شروع می‌شود. این توافق شامل توقف تدریجی درگیری‌ها، ارسال کمک‌ها به غزه و آزادی اسرای فلسطینی است.

پیشتر رسانه‌های صهیونیستی به نقل از یک مقام بلندپایه این رژیم گزارش دادند، نشست پاریس میان رژیم صهیونیستی، آمریکا، مصر و قطر درباره مذاکرات تبادل اسرا با جنبش حماس روز یکشنبه هشتم بهمن به پایان رسید و پیشرفت‌هایی در مذاکرات حاصل شد.