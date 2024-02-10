به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که عناصر اشغالگر در جریان حمله به بیمارستان امل واقع در خان یونس اموال جمعیت هلال احمر و دارایی‌های کارمندان و پرستاران را به سرقت بردند.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد: اشغالگران صهیونیست سیستم‌های کامپیوتری و ارتباطی مخصوص نیروهای درمانی را مصادره کرده و با خود بردند.

روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی از زمان آغاز تجاوز به نوار غزه در هفتم اکتبر تا کنون ۳۴۰ نفر از کادر درمان را به صورت عمد به شهادت رسانده و ۹۹ نفر دیگر را بازداشت کرده است.

دکتر «اشرف القدره» افزود که در این مدت، ۱۲۳ خودرو امدادی نیز در حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه منهدم شده‌اند.

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که تعداد شهدای فلسطینی در اثر حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه این باریکه به ۲۷ هزار و ۹۴۷ تن رسیده است.

بر اساس این گزارش، حمله‌های بی امان هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف نوار غزه از هفت اکتر تاکنون ۶۷ هزار و ۴۵۷ زخمی برجای گذاشته است.