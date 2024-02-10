به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی درمانگاه ناصر را واقع در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی با حمله‌های خود طبقه‌های بالایی درمانگاه ناصر را تخریب کردند.

رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که در جریان هدف قرار گرفتن اطراف درمانگاه ناصر دست کم چهار آواره فلسطینی به شهادت رسیدند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که در جریان تیراندازی تک تیراندازهای ارتش رژیم صهیونیستی به سمت آوارگان فلسطینی در ورودی درمانگاه ناصر دست کم چهار فلسطینی به شهادت رسیده و زخمی شدند.

این در حالی است که بر اساس اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های خبری، نیروهای مقاومت فلسطین نیز همزمان با حمله‌های توپخانه ای علیه منطقه‌های اطراف درمانگاه ناصر با عناصر صهیونیست به شدت درگیر شدند.