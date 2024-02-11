دریافت 34 MB کد مطلب 6020939 https://mehrnews.com/x34bHk ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹ کد مطلب 6020939 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹ همه ایران، پای کار انقلاب؛ جوش و خروش مردم تهران در راهپیمایی تصاویری از حضور مردم تهران در راهپیمایی جشن پیروزی انقلاب اسلامی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مردم ایران در بزنگاهها بالاترین بصیرت را دارند دوربین ها روایتگر مهر ایران در یاسوج شدند «الله اکبر» از این همه جلال/ همه آمدند حماسه حضور در شهر هچیرود شعار «ما ملت شهادتیم، فدایی ولایتیم» در گناباد طنین انداز شد برچسبها راهپیمایی 22 بهمن شهر تهران انقلاب اسلامی ایران تهران ایران 22 بهمن 1402
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