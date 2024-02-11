دریافت 34 MB
کد مطلب 6020939
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

همه ایران، پای کار انقلاب؛ جوش و خروش مردم تهران در راهپیمایی

همه ایران، پای کار انقلاب؛ جوش و خروش مردم تهران در راهپیمایی

تصاویری از حضور مردم تهران در راهپیمایی جشن پیروزی انقلاب اسلامی را مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید