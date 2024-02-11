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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴

سردار فدوی در گفت‌وگو با مهر:

مردم ایران در بزنگاه‌ها بالاترین بصیرت را دارند

مردم ایران در بزنگاه‌ها بالاترین بصیرت را دارند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حضور بی‌نظیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به معنای آن است که آن‌ها در بزنگاه‌ها بالاترین بصیرت را دارند.

سردار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور بی‌نظیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به معنای آن است که گذر زمان تغییری در اصل آن‌ها ایجاد نخواهد کرد و در بزنگاه‌ها بالاترین بصیرت را دارند و به دشمنان نشان می‌دهند که پای کار هستند.

کد مطلب 6020865

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