سردار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور بینظیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به معنای آن است که گذر زمان تغییری در اصل آنها ایجاد نخواهد کرد و در بزنگاهها بالاترین بصیرت را دارند و به دشمنان نشان میدهند که پای کار هستند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حضور بینظیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به معنای آن است که آنها در بزنگاهها بالاترین بصیرت را دارند.
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