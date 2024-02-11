سردار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور بی‌نظیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به معنای آن است که گذر زمان تغییری در اصل آن‌ها ایجاد نخواهد کرد و در بزنگاه‌ها بالاترین بصیرت را دارند و به دشمنان نشان می‌دهند که پای کار هستند.