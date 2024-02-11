شعار «ما ملت شهادتیم، فدایی ولایتیم» در گناباد طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهل و پنجمین فجر پیروزی انقلاب اسلامی، یکشنبه ۲۲ بهمن‌ماه، قشرهای مختلف مردم شهرستان گناباد با حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، شعارهای انقلابی «ما ملت شهادتیم، فدایی ولایتیم» و «یاد امام خمینی پاینده باد خامنه‌ای، رهبر ما زنده باد» را در آسمان گناباد طنین‌انداز کردند.

در این راهپیمایی که از میدان امام خمینی (ره) تا میدان بسیج گناباد برگزار شد، زن و مرد، پیر و جوان، طلبه و روحانی، استاد و دانشجو، کارمند و کارگر، معلم و دانش‌آموز و در یک کلام همه و همه آمده بودند تا یک بار دیگر ضمن تجدید بیعت با امام راحل (ره) و شهیدان راه انقلاب، استقامت و وفاداری به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن گناباد با تجمع در میدان بسیج و قرائت قطعنامه پایان یافت.