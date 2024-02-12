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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۱۵

رسانه‌های عبری:

تماس‌های سری رژیم‌های عربی و غربی برای تعویق عملیات نظامی در رفح

تماس‌های سری رژیم‌های عربی و غربی برای تعویق عملیات نظامی در رفح

تحلیلگران سیاسی و نظامی محافل عبری فاش ساختند که واشنگتن و برخی رژیم‌های عربی از تل آویو خواسته‌اند تا عملیات نظامی در رفح را به دلیل تقارن با ماه رمضان به تعویق اندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگران سیاسی و نظامیان اسراییلی در آخرین اظهارنظرهای خود در گفت‌وگو با شبکه‌های عبری زبان بر فشارهای آمریکا و کشورهای منطقه برای جلوگیری از عملیات نظامی اسراییل در رفح در ماه رمضان تاکید کردند.

به گزارش شفق‌نیوز عراق، خبرگزاری سرایا نوشت: «عمیحای اشتاین»، خبرنگار امور سیاسی کانال ۱۱ عبری در این باره گفته است: دولت آمریکا نامه‌ای را در روزهای گذشته مبنی بر عدم عملیات نظامی زمینی به رفح در ماه رمضان به اشغالگران تحویل داده است.

وی افزود: همچنین چند کشور عربی نامه‌ای به اسراییل منتقل کرده‌اند مبنی بر اینکه در ماه رمضان در غزه عملیاتی اجرا نکند.

خبرنگار کانال ۱۱ عبری با اشاره به اینکه بنیامین نتانیاهو می‌گوید که عملیات زمینی در رفح باید قبل از ماه رمضان آغاز شود، تاکید کرد: آمریکایی‌ها به اسراییل گفته‌اند که می‌توانید وارد عمل شوید، اما باید این کار را با سرعت انجام دهید.

شب گذشته ارتش رژیم صهیونیستی بیش از چهل حمله به مناطق مختلف شهر رفح انجام داد و دست کم پانزده خانه را بمباران کرد.

فتنی است که حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی به «شدیدترین حملات اسراییل به رفح و مناطق پیرامون آن» تعبیر شده است.

کد مطلب 6022787

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    نظرات

    • رستم ابادی IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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      تاکی عربها باید نظاره گر قتل عام مردم غزه باشند چراغانی نمی کنید بچه ها زنها چه گناهی کرده‌اند چرا وجدان خفته عربها بیدار نمی شود فردای قیامت اگر پرسیدند آن همه زن بچه قتل وعام شد چیکار کردید چه جواب دارید
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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      این ستم کاران که باهم محرمند گرگهاشان رهنماورهبرند #سقوط انسانیت#
    • حسین بهبودی نیا IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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      پس معلوم شد که ناتو عربی دروغی بیش نبود . اتحادیه اعراب اینهمه همه ساله جلسه می گذاشتم همش دروغ و بیفایده و کلی هزینه های بیخودی اگر اتحادیه عرب هزینه های جلسات را به فلسطین و غزه می دادند شاید الان جنگی در میا نبود .

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