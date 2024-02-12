به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگران سیاسی و نظامیان اسراییلی در آخرین اظهارنظرهای خود در گفت‌وگو با شبکه‌های عبری زبان بر فشارهای آمریکا و کشورهای منطقه برای جلوگیری از عملیات نظامی اسراییل در رفح در ماه رمضان تاکید کردند.

به گزارش شفق‌نیوز عراق، خبرگزاری سرایا نوشت: «عمیحای اشتاین»، خبرنگار امور سیاسی کانال ۱۱ عبری در این باره گفته است: دولت آمریکا نامه‌ای را در روزهای گذشته مبنی بر عدم عملیات نظامی زمینی به رفح در ماه رمضان به اشغالگران تحویل داده است.

وی افزود: همچنین چند کشور عربی نامه‌ای به اسراییل منتقل کرده‌اند مبنی بر اینکه در ماه رمضان در غزه عملیاتی اجرا نکند.

خبرنگار کانال ۱۱ عبری با اشاره به اینکه بنیامین نتانیاهو می‌گوید که عملیات زمینی در رفح باید قبل از ماه رمضان آغاز شود، تاکید کرد: آمریکایی‌ها به اسراییل گفته‌اند که می‌توانید وارد عمل شوید، اما باید این کار را با سرعت انجام دهید.

شب گذشته ارتش رژیم صهیونیستی بیش از چهل حمله به مناطق مختلف شهر رفح انجام داد و دست کم پانزده خانه را بمباران کرد.

فتنی است که حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی به «شدیدترین حملات اسراییل به رفح و مناطق پیرامون آن» تعبیر شده است.