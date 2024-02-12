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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱:۱۲

گزارشی از حمله موشکی به یک کشتی در آب‌های یمن

گزارشی از حمله موشکی به یک کشتی در آب‌های یمن

آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس بامداد سه‌شنبه از اصابت دو موشک به یک کشتی در ۴۰ مایلی بندر مخا در دریای سرخ خبر داد که به آن خسارت‌هایی نیز وارد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس بامداد سه‌شنبه از وقوع حادثه‌ای در نزدیکی سواحل یمن در دریای سرخ خبر داد.

به گزارش الجزیره، آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی از وقوع حادثه‌ای در فاصله ۴۰ مایلی جنوب بندر مخا در یمن در دریای سرخ دریافت کرده‌ایم.

این گزارش افزود: در جریان این حادثه دریایی، دو موشک به یک کشتی در جنوب مخا در یمن اصابت کرد و به آن خسارت وارد شد.

گفتنی است که آمریکا و انگلیس بامداد ۲۱ دی ماه در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمله به مواضع انصارالله یمن را آغاز کردند.

این حملات پس از آن انجام شد که ارتش یمن طی هفته‌های گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در نوار غزه چند کشتی صهیونیستی یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب هدف قرار داد.

نیروهای ارتش یمن متعهد شده‌اند تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود به غزه را متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد.

نیروهای ارتش یمن تاکید کرده‌اند که کشتیرانی در خیلج عدن و دریای سرخ برای سایر کشتی‌ها آزاد است و آنها از امنیت کامل برخوردار هستند.

کد مطلب 6022795

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