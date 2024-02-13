قانون «تسهیل» آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای را به ۴۰۳ مورد رساند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامرانی فرد صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: رکن اصلی فعالیت ما آموزش است که ذیل وزارت کار است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: ما در بخش دولتی ۱۹ مرکز آموزشی با ۱۰۵ کارگاه و ۵۵۰ رشته داریم.

کامرانی فرد با تأکید بر اینکه قبل از قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ۱۵۴ آموزشگاه آزاد داشتیم، گفت: در حال حاضر ۴۰۳ آموزشگاه آزاد در خراسان جنوبی داریم و از ابتدای سال نیز ۵۲ مجوز برای ایجاد آموزشگاه صادر شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال در آموزشگاه‌های آزاد ۱۱ هزار و ۴۰۵ نفر آموزش، دیده‌اند، بیان کرد: در بخش دولتی نیز ۲۷ هزار و ۸۹۲ نفر نیز آموزش دیده‌اند.

مدیرکل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در زندان نیز دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنیم که کارگاه‌های زندان تولید محور است و این تولیدات به فروش نیز می‌رسد.

کامرانی فرد گفت: در زندان‌های خراسان جنوبی از ابتدای سال هزار و ۵۱۷ نفر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفته‌اند.

وی افزود: در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی علاوه بر حضور در زندان در محلات آسیب پذیر نیز کارگاه برگزار کرده و دوره‌هایی برای بزرگواران تحت پوشش بهزیستی و … برگزار کردیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: ما هر سال یک سند آموزشی تدوین می‌کنیم که این سند بر اساس نیازسنجی شکل می‌گیرد که در این راستا به دستگاه‌های دولتی و صنایع نامه می‌زنیم و از آنها درباره رشته‌های مورد نیازشان می‌پرسیم.

کامرانی فرد اظهار کرد: دپارتمان معدن در نهبندان نیز بر اساس همین نیاز سنجی ایجاد شد.

وی با اینکه مدارک فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه است، یادآور شد: آموزش‌های ما بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود و ویژگی‌های، خاصی دارد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی گفت: در این طرح برای رشته‌هایی که در آموزشگاه‌های دولتی وجود ندارد به برخی صنایع و واحدهای صنفی مجوز برای مهارت آموزی داده می‌شود که به بیان ساده آموزش به شکل استاد-شاگردی است.

کامرانی فرد بیان کرد: در این طرح بر اساس تفاهم بین وزارت کار و تأمین اجتماعی تا ۱۸ ماه صاحب صنف الزامی به بیمه کردن مهارت آموز ندارد چرا که بحث آموزش و نه کار مطرح است.

وی افزود: از ابتدای سال در خراسان جنوبی هزار و ۷۷۱ نفر در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی شرکت کردند و برخی بعد از پایان آموزش در همان واحد مشغول به کار شدند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: بیشترین استقبال مهارت آموزان در بخش برادران از رشته تعمیر خودرو و تعمیر لوازم خانگی بوده است.

وی ادامه داد: در خراسان جنوبی مسابقات ملی مهارت موفقیت‌های بسیار خوبی کسب کردند که یک افتخار محسوب می‌شود.

کامرانی فرد اظهار کرد: در آخرین دوره مسابقات ملی مهارت هشت نفر از خراسان جنوبی مدال‌آور شدند.