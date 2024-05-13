افتتاح ۲ طرح اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی در آستارا

سرهنگ اباذر گندمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته بسیج سازندگی ۲ طرح اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی شامل یک واحد پرورش طیور بومی و محلی با اعتبار یک میلیارد و دویست میلیون ریال و همچنین یک واحد پرورش گل و گیاه زینتی با اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با حضور فرمانده سپاه، امام جمعه و معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان در روستای ویرمونی افتتاح شد.

مسؤول بسیج سازندگی آستارا با اشاره به اینکه در واحد گلخانه برای ۳ نفر به صورت مستقیم و ۵ نفر غیر مستقیم و در واحد پرورش طیور برای ۲ نفر به صورت مستقیم و ۳ نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد اشتغال شده است، افزود: اعتبار این دو طرح از طریق صندوق قرض الحسنه بسیجیان به متقاضیان عضو پرداخت شده است.

وی ادامه داد: اشتغالزایی و محرومیت زدایی از مأموریت‌های مهم و مورد توجه سپاه ناحیه آستارا است و اقدامات خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته و این شهرستان جز شهرستان‌های پیش رو در حوزه محرومیت زدایی است.