تظاهرات گسترده مردم کانادا در دفاع از غزه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران نفر از مردم کانادا با حضور در خیابان‌های شهر تورنتو، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کردند و خواستار توقف فوری جنگ علیه مردم فلسطین و برقراری آتش‌بس شدند.

دیروز دوشنبه هم‌زمان با زمزمه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب نوار غزه، مردم آزاده در نقاط مختلف جهان با برپایی تظاهرات همبستگی خود را با مردم فلسطین و مقاومت آنها اعلام کرده و خواستار پایان فوری نسل کشی اهالی غزه و مخالفت با عادی سازی با دشمن صهیونیستی شدند.

جمعی از حامیان ملت فلسطین، تظاهراتی را در اعتراض به جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه و همبستگی با غیرنظامیان در رفح و توقف فوری جنگ در شهر «منچستر» در کشور انگلیس، برگزار کردند.

در امان، پایتخت اردن، هزاران نفر برای اعلام حمایت از مردم فلسطین در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی تجمع و با محکوم کردن جنایات و کشتارهای رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند. اردنی‌ها خواستار توقف فوری جنگ در غزه و جلوگیری از حمله این رژیم به رفح شدند.

شماری از حامیان آرمان فلسطین نیز در شهر لاهه هلند، محل رسیدگی به پرونده نسل‌کشی آفریقای جنوبی علیه اسراییل ضمن محکوم کردن جنایات دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین، خواستار توقف فوری جنگ در غزه شدند.

همچنین، هزاران نفر در اتاوا پایتخت کانادا، در حمایت از غزه دست به تظاهرات زده و خواستار توقف فوری جنگ علیه مردم این منطقه شدند. در کرانه باختری نیز فلسطینیان در خیابان‌های جنین در حمایت از غزه و مقاومت جنایات دشمن صهیونیستی را محکوم کردند.