عملیات نیروهای فلسطینی علیه اشغالگران در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان خلیل الرحمن واقع در کرانه باختری اعلام کرد که نیروهای مقاومت موفق شدند عناصر صهیونیست را در نزدیکی شهرک اشغالی کرمی تسور واقع در منطقه بیت امر هدف قرار دهند.

این گردان فلسطینی تاکید کرد: رزمندگان مجاهد توانستند عناصر صهیونیست را گلوله باران کرده و بعد از آن که تعدادی از آن‌ها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کنند به مقرهای خود بازگردند.

در همین راستا رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند نیروهای مقاومت با عناصر صهیونیست در نزدیکی زواتا واقع در شمال غرب نابلس درگیر شدند.

منابع فلسطینی از رویارویی مسلحانه میان جوانان مبارز و نظامیان متجاوز در شهر جنین خبر دادند. نیروهای مقاومت فلسطین عناصر صهیونیست را در اردوگاه بلاطه واقع در شرق نابلس نیز هدف عملیات ضدصهیونیستی خود قرار دادند.

نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به شهر جنین و شهرک بیت ریما در شمال غربی رام الله واقع در کرانه باختری یورش بردند.

گزارش‌های خبری حاکی از آن است که اشغالگران صهیونیست بامداد امروز سه‌شنبه همراه با ده‌ها خودروی نظامی و بولدوزر به شهر جنین در کرانه باختری یورش برده و همزمان با نیروهای مقاومت فلسطین درگیر شده و عملیات تخریب خیابان‌ها و زیرساخت‌های موجود در این منطقه‌ها را آغاز کردند.