چین خواستار توقف فوری عملیات رژیم صهیونیستی در شهر رفح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال‌نیوز، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه‌شنبه اعلام کرد چین از اسراییل می‌خواهد تا عملیات نظامی خود در غزه را در اسرع وقت متوقف کند و دراین‌باره افزود که چین با اقدامات علیه غیرنظامیان و قوانین بین‌المللی مخالف است و آن محکوم می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسشی درباره حملات سنگین رژیم صهیونیستی در رفح گفت: ما از اسراییل می‌خواهیم هر چه سریع‌تر عملیات نظامی را متوقف کند، هر کاری که ممکن است برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان بی‌گناه و جلوگیری از فاجعه انسانی ویرانگرتر در رفح انجام دهد.

دیروز وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تشدید حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب نوار غزه، آن را بخشی از طرح اشغالگران برای کوچاندن ملت فلسطین از سرزمین خود دانست.

این وزارتخانه تاکید کرد که ادامه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به تلاش‌های جاری برای رسیدن به آتش‌بس دائم در نوار غزه ضربه خواهد زد. ترکیه جامعه بین‌الملل به ویژه شورای امنیت را به اتخاذ تدابیر لازم برای توقف حملات و جنایات رژیم صهیونیستی فراخواند.

ساعاتی پیش سازمان پزشکان بدون مرز نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله زمینی قریب الوقوع و اعلام شده رژیم صهیونیستی به رفح فاجعه بار خواهد بود و ما از تل آویو می‌خواهیم این عملیات را متوقف کند.

این بیانیه تصریح کرد که در غزه هیچ منطقه امنی وجود ندارد و عملیات مهاجرت اجباری، مردم غزه را به شهر رفح کشانده است و آنها تحت محاصره هستند و هیچ گزینه‌ای در اختیار ندارند. بر اساس این گزارش سطح نیازمندی‌های مردم غزه بسیار زیاد است و اوضاع کنونی نیازمند تعامل انسانی در وسیع‌ترین سطح ممکن با نوار غزه است.

این بیانیه می‌افزاید: ما از دولت‌های پشتیبان از جمله آمریکا می‌خواهیم تا اقدامات ملموسی برای آتش بس در غزه انجام دهند.

رژیم صهیونیستی یکشنبه‌شب در حملات موشکی سنگین، مناطق مختلف رفح را هدف قرار داد. جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی طی دیشب و بامداد امروز بیش از ۵۰ حمله هوایی علیه رفح انجام داده اند. منابع پزشکی تاکید کردند که تاکنون در جریان حمله‌های مذکور علیه ۱۴ خانه مسکونی و سه مسجد در رفح، ۱۱۰ فلسطینی بی گناه به شهادت رسیده اند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که نیروهای امدادرسان هنوز نتوانسته اند خود را به برخی از خانه‌های ویران شده در رفح برسانند و افراد را از زیر آوار خارج کنند. خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که پیکرهای ده‌ها شهید فلسطینی در بخش‌های مختلف شهر رفح بعد از حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی پراکنده شده است.