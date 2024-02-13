به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری شبکه انبیسی نیوز گفتهاند که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا گرچه بهرغم بالا گرفتن اختلافات با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، موضع خود در قبال تلآویو را اصلاح نکرده اما در محافل خصوصی از «بیبی» تحت عنوان «کودن» نام میبرد.
به گفته یکی از نزدیکان بایدن به انبیسی، «رییس جمهور آمریکا فقط احساس میکند که همینقدر کافی است و باید جنگ متوقف شود. بایدن از اینکه نتانیاهو از برقراری آتشبس با حماس در غزه خودداری کرده، به شدت گلایهمند و از اینکه چندین توافق خوب را رد کرده، نگران است.
نزدیکان بایدن گفتهاند که استیصال او در قبال نتانیاهو به حدی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در سه موقعیت جداگانه «کودن» صدا زده و گفته که او این اواخر «موی دماغش» شده است.
پولیتیکو هفته گذشته گزارش داد که بایدن برای اشاره به نتانیاهو از «لعنتی شرور» استفاده کرده است که البته اندرو بیتس، سخنگوی بایدن این موضوع را تکذیب کرد. منابع انبیسی تایید کردهاند که به نظر بایدن «انتقاد علنی خیلی تند از نتانیاهو مخرب است»!
پس از گذشت چهار ماه حملات بیوقفه رژیم صهیونیستی با دستور مستقیم نتانیاهو علیه نوار غزه، بیش از ۸۵ درصد از شهروندان این منطقه آواره شدهاند. بالغ بر یک میلیون فلسطینی در اقامتگاه موقتی که به قید فوریت در رفح ساخته شده است، به سر میبرند و نتانیاهو اخیراً از عملیات زمینی برنامهریزیشده و قریبالوقوع تلآویو به این شهر مرزی خبر داده است. در پی حملات وحشیانه صهیونیستها به غزه تاکنون بیش از ۲۸ هزار فلسطینی به شهادت رسیدهاند.
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