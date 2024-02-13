شهادت دختربچه فلسطینی در یک درمانگاه به دلیل قطع برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بر اساس این گزارشهای خبری، یک دختر بچه فلسطینی که در درمانگاه ناصر واقع در خان یونس در جنوب نوار غزه بستری بود در اثر قطع جریان برق این درمانگاه به شهادت رسید.
درمانگاه ناصر از چند روز گذشته تاکنون تحت محاصره عناصر اشغالگر بوده و آب و برق این درمانگاه توسط آنها قطع شده است.
شبکه المیادین چند روز قبل گزارش داده بود که حملههای وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی درمانگاه ناصر را واقع در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داد.
بر اساس این گزارش تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی با حملههای خود طبقههای بالایی درمانگاه ناصر را تخریب کردند.
رسانههای خبری گزارش داده بودند که در جریان تیراندازی تک تیراندازهای ارتش رژیم صهیونیستی به سمت آوارگان فلسطینی در ورودی درمانگاه ناصر دست کم چهار فلسطینی به شهادت رسیده و زخمی شدند.
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