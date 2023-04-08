«رویای کاغذی» از جشنواره مجارستان جایزه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای بیتافیلم، فیلم سینمایی «رؤیای کاغذی» به کارگردانی علی عطشانی و سرمایه‌گذاری و تهیه‌کنندگی صدرا درودیان همایونی و کسری درودیان همایونی در چهل و سومین حضور بین‌المللی خود، برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم «کلاه سیاه» مجارستان شده است.

جشنواره فیلم «کلاه سیاه» مجارستان جشنواره‌ای یک ماهه است که به فیلم‌هایی از سراسر جهان اختصاص دارد.

این جشنواره با هدف نمایش آثاری از استعدادهای تازه فیلمسازان بدون توجه به سن یا موضوع برگزار می‌شود و با نوآوری و خلاقیت، کار فیلمسازان در سراسر جهان را برجسته می‌کند.

هدف این جشنواره نمایش و حمایت از آثاری است که پتانسیل واقعی فیلمساز را نشان می‌دهند و قصد دارد فضایی ایجاد کند که در آن خلاقیت‌ها نگران تمام معیارهایی نباشند که هالیوود ایجاد کرده است.

جشنواره «کلاه سیاه» مجارستان جوایز خود را به بهترین فیلم کوتاه، بهترین فیلم بلند، بهترین انیمیشن، بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم تجربی، بهترین موزیک ویدئو، بهترین فیلم علمی تخیلی / فانتزی، بهترین فیلم ترسناک، بهترین فیلم درام، بهترین فیلم کمدی، بهترین کارگردان، بهترین فیلمبرداری، بهترین آهنگ اصلی، بهترین طراحی صدا، بهترین جلوه‌های ویژه، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن اهدا می‌کند.

فیلمنامه «رؤیای کاغذی» را جابر قاسمعلی براساس ایده‌ای از علی عطشانی نوشته و کامران تفتی، مینا وحید، زینب (نگار) ملاکی و امیرحسین رضازاده نقش‌های اصلی این فیلم را ایفا کرده‌اند.

مجید مهین دوست و نازیلا باباپور از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فیلم سینمایی «رؤیای کاغذی» عبارتند از کارگردان: علی عطشانی، سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده: صدرا درودیان همایونی و کسری درودیان همایونی، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، تدوین: علی عطشانی، مدیر تولید: سعید دلاوری، طراح چهره‌پردازی: امید گلزاده، چهره‌پرداز: فرزانه زردشت، فائزه سادات موسوی، طراح صحنه ولباس: آبتین برقی، طراح لباس: ملیکا سادات اسماعیلی، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، امور بین‌الملل و زیرنویس: امیدعلی چوگانی، مدیر تدارکات: امیر جهانبخش، محمود الوندی، موسیقی متن: شهاب شرفی، صداگذاری و ترکیب طراحی صدا: سید محمود موسوی‌نژاد، عکاس: محمد طالبی، دستیار تدوین: احسان اکبری، گروه تهیه کنندگان: مهدی منصوری، حسین بلاش، احسان ولی پورزند، پخش‌کننده بین‌المللی: امریکن برایتلایت فیلم پروداکشنز، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.