به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، هوشنگ فلاحتیان با بیان اینکه در عرصه احداث پتروپالایشگاه‌های جدید در زمانی با قانون حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی در پایین‌دست صنعت نفت و گاز در مجلس شورای اسلامی روبه‌رو بودیم، گفت: پس از ابلاغ این قانون حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه ظرفیت پتروپالایشگاهی جدید مبتنی بر قانون تعریف شد.

وی ادامه داد: مجوزهای لازم در این زمینه نیز صادر شده و با اقدام‌هایی که در دولت سیزدهم انجام شد، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها تنفیذ شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه همه موارد مانند صدور موافقت‌نامه اصولی و تنفس خوراک این پتروپالایشگاه‌ها به انجام خواهد رسید، افزود: البته طرح‌های پتروپالایشگاهی که در سال‌های گذشته تعریف شده بود، منتظر تنفس خوراک نبودند.

فلاحتیان تأکید کرد: افزون بر مجوزهایی که در گذشته برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها صادر شده بود، هم‌اکنون یک پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای در منطقه جاسک در حال ساخت است که پیشرفت مناسبی دارد.

وی با بیان اینکه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی نیز به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در بندرعباس ساخته خواهد شد، گفت: کارهای مقدماتی برای ساخت این پتروپالایشگاه آغاز شده و به‌زودی شاهد شروع فعالیت‌های اجرایی آن خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت ادامه داد: همچنین پالایشگاه مهر خلیج فارس به ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه و پیشرفت بیش از ۶۰ درصد در مجاورت پالایشگاه ستاره خلیج فارس در حال ساخت است و امیدواریم تا دو سال آینده این پتروپالایشگاه عملیاتی شود.

فلاحتیان افزود: در کنار آن پتروپالایشگاه آدیش جنوبی و پتروپالایشگاه پیشگامان در مجموع به ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز در سیراف در حال ساخت است.

وی با اشاره به اینکه افزون بر این ظرفیت‌ها چه در قالب حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین‌دست نفت و گاز و چه خارج از این قانون، همچنین برای ساخت مینی‌ریفاینری‌ها یا همان پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس در مناطق متعدد مجوز صادر شده است، گفت: امیدواریم در سال‌های آینده مینی‌ریفاینری‌ها، پالایشگاه‌های متوسط و پالایشگاه بزرگ را در افق سال ۱۴۰۶ یا ۱۴۰۷ به بهره‌برداری برسانیم.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت تأکید کرد: رویکرد و هدف وزارت نفت در دولت سیزدهم این است که ظرفیت پالایشی کشور را از ظرفیت کنونی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز به بالای ۳ میلیون بشکه در روز برساند.

فلاحتیان با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت پالایشی در کشور، پیشگیری از خام‌فروشی را محقق می‌کند، اظهار کرد: ساخت پتروپالایشگاه‌ها حرکتی است که می‌توانیم به‌واسطه آن نفت خام و گاز طبیعی را در زنجیره ارزش قرار دهیم و ثروت جدید ایجاد کنیم و سرانجام یک حرکت اقتصادی برای اقتصاد کلان کشور انجام خواهد شد.