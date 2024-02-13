به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین جشنواره ملی «معروف» سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

مهرداد توکلی دبیرکل جشنواره ملی «معروف» در این نشست خبری درباره جزئیات اولین دوره این رویداد توضیح داد: اولین جشنواره ملی «معروف» در ۹ بخش فیلم، هوش مصنوعی، پویانمایی، شعر، رسانه و فضای مجازی، هنرهای آوایی، ادبیات و پژوهش، عکس و هنرهای تجسمی برگزار می‌شود. شعار این جشنواره «حکمرانی عادلانه» است که نگاهی به افق بین الملل نیز دارد. هر کدام از بخش‌های ۹ گانه جشنواره دارای زیربخش و قالب‌های متعدد هستند که علاقه‌مندان بر اساس آن، یک یا چند قالب هنری آثار خود را تولید و ارسال کرده‌اند. جشنواره «معروف» نخستین جشنواره فرهنگی هنری در سطح ملی است که بستر رقابت آثار فرهنگی و هنری تولید شده با استفاده از هوش مصنوعی را فراهم کرده است.

وی درباره اهداف این جشنواره بیان کرد: استفاده از ظرفیت استان‌ها، کشف استعدادها، توجه به نزاکت اجتماعی، جذابیت دینی و ارزشی، کم کردن فاصله مردم با ستاد امر به معروف و نهی از منکر - که باعث و بانی این فاصله رسانه‌های معاند هستند - از اهداف کلی این رویداد است.

توکلی با تاکید بر توجه این جشنواره روی هوش مصنوعی و تولیدات آن، گفت: وقتی ۱۴ آذر ماه پوستر جشنواره معروف را منتشر کردیم، سبب شد تا تولیدات بسیاری در مورد هوش مصنوعی و مرتبط با امر و به معروف و نهی از منکر برای ما ارسال شود. وقتی از «حکمرانی عادلانه» صحبت می‌کنیم منظورمان این است که ستاد امر معروف و نهی از منکر موضوعات را تبیین کند و در اذهان عمومی به نمایش بگذارد. به همین دلیل با توجه به ۱۹ محور جشنواره، سعی کردیم اولین جشنواره‌ای باشیم که آثار را در قالب هوش مصنوعی به نمایش بگذاریم؛ بر این اساس، نگاه‌های تخصصی برای جشنواره به صورت جدی است تا جریان فرهنگی هنری راه بیفتد و محورهای پیش‌بینی شده نیز در راستای آشنایی هنرمندان با این فضا و تولید اثر توسط مردم هستند.

وی در ادامه محورهای جشنوار «معروف» را برشمرد و افزود: مصادیق فریضتی همچون اخلاق، انصاف، عدالت، کمک‌رسانی، نقش امر به معروف در انتقادپذیری و مسؤولیت پذیری اجتماعی، مصادیق فریضتی اهل بیت (ع)، فساد ستیزی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، امیدآفرینی، محرومیت‌زدایی، تولید ملی، تذکر لسانی و حجاب و عفاف از جمله محورهای جشنواره ملی «معروف» است.

لزوم برگزاری جشنواره ملی «معروف» در ۹ رشته چیست؟

دبیرکل اولین جشنواره ملی «معروف» درباره آثار بیان کرد: آثاری که به دبیرخانه رسیده، در دست هیأت انتخاب است و از میان ۴۵ اثر ۲۲ اثر انتخاب می‌شود. ۴ هزار و پانصد اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که برخی از آن‌ها در سایت جشنواره ثبت شده و برخی دیگر به صورت فیزیکی به ما تحویل داده شده است.

وی همچنین توضیح داد: دبیری بخش فیلم جشنواره «معروف» برعهده شفیع آقامحمدیان، دبیری بخش عکس برعهده کمال الدین شاهرخ، دبیری بخش تجسمی برعهده زهرا محمودی، دبیری بخش رسانه و فضای مجازی برعهده سید علیرضا آل داود، دبیری بخش شعر برعهده میلاد عرفانپور، دبیری بخش هوش مصنوعی برعهده مصطفی ضابط، دبیری بخش ادبیات و پژوهش برعهده یاسر موحدفرد، دبیری بخش هنرهای آوایی برعهده سید صادق آتشی و دبیری بخش پویانمایی برعهده آرزو مرادی است.

توکلی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره لزوم برگزاری جشنواره‌ای با محدودیت زمانی و در ۹ رشته، گفت: با توجه به ذیق وقت و جریانی که در جامعه به وجود آمده بود، احساس کردیم که برای برگزاری جشنواره‌های متعدد ۹ گانه، باید زمانی برابر با ۹ سال بگذاریم، بنابراین تصمیم گرفتیم تولیداتی را که در ۴۵ سال گذشته تولید شده اما دیده نشده‌اند، در یک جشنواره گرد هم آوریم تا اولاً آثار در ظرفیت این جشنواره بگنجند و دوم این‌که دومین دوره جشنواره را با افق بین‌الملل جلو ببریم و سال آینده به صورت جداگانه برگزار کنیم.

سینما در کنار مسجد است نه اینکه جدای از آن

در ادامه، محمدحسین طاهری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره نمود کردن امر به معروف در قالب تولیدات جشنواره ملی «معروف» گفت: وقتی دبیری ستاد را عهده‌دار شدم، جو مناسبی درباره این موضوع در جامعه حاکم نبود. ما ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستیم؛ سه رسالت اساسی ستاد یعنی ترویج امر به معروف، نظارت بر امر به معروف و نظارت و حمایت بر آمران معروف را مدنظر داریم. مفهوم امر به معروف مفهومی عقلی است نه شرعی، که همه جای دنیا اجرا می‌شود و به این معنی است که نسبت به حوادث پیرامونی بی‌تفاوت نباشیم.

وی تاکید کرد: امروز هنر بُرنده‌ترین شمشیر گویا است و اگر بخواهیم حرفی بزنیم، بهتر است در قالب هنر باشد که تأثیرگذاری بیشتری دارد.

سینمای دینی محدود به نماز و دعا نیست

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین گفت: غربی‌ها می‌گویند سینما جای کلیسا را گرفته است اما ما معتقد هستیم سینما در کنار مسجد است نه اینکه جدای از آن. سینمای دینی محدود به نماز و دعا نیست و ما معتقد هستیم اگر فیلمی انسان را یک قدم به سمت خدا ببرد، فیلم دینی است. همچنین، ستاد امر به معروف و نهی از منکر معتقد است فیلم منتقدانه اثر بیشتری دارد تا چاپلوسانه؛ البته باید گفت انتقاد با سیاه‌نمایی فرق دارد.

وی بیان کرد: مردم نباید دچار خودتحقیری شوند و احیای این تفکر، خودش بزرگترین معروف است و این خلأ تاکنون وجود داشته که ما می‌خواهیم در این مورد کار کنیم.

طاهری گفت: برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر بخش امر به معروف گذاشتیم و جایزه بخش تجلی اراده ملی را اهدا می‌کنیم. به ذهنمان رسید که مفاهیم امر به معروف را در اجتماع پیاده کنیم. پیشنهاد ما جشنواره‌ای ساده بود و حال با گام اول افق بین المللی را مدنظر قرار دادیم تا مفهوم را در قالب هنر بیاوریم.

مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان اولین جشنواره ملی «معروف» روز دوم اسفند ماه بعد از اذان مغرب در تالار وحدت برگزار می‌شود.