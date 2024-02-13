به گزارش خبرگزاری مهر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور نیز که مجموعه‌ای مردمی با محوریت نوجوانان و جوانان است، در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های هیأت اندیشه‌ورز کرده است.

سلسله نشست‌های این هیأت اندیشه‌ورز که متشکل از تنی چند از اندیشمندان ایران و عراق از جمله حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ خالد النعمانی مشاور عالی نمایندگی مقام معظم رهبری در عراق و امام جمعه موقت نجف؛ آیت‌الله حسن رمضانی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین علی شیروانی؛ آیت‌الله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق؛ حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ محمدسعید نعمانی از شاگردان برجسته شهید صدر؛ حجت‌الاسلام و المسلمین علی نهاوندی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسن وکیلی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی گرجیان؛ حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ علی ولید الربیعی از اساتید عراق؛ حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین علی امینی‌نژاد؛ حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ علی شکرچی از اساتید عراق است؛ از امروز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز و تا روز جمعه ۲۷ بهمن در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین (علیه‌السلام) برگزار می‌شود.

سلسله نشست‌های هیأت اندیشه‌ورز ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور با موضوع «راهکارهای جذب نوجوانان و جوانان به مساجد با تاکید بر فطرت، معنویت و عرفان حقیقی» ۲۴ تا ۲۷ بهمن در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین (علیه‌السلام) برگزار می‌شود.