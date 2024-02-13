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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۰

امروز در نجف اشرف آغاز به کار کرد؛

آغاز سلسله نشست‌های هیات اندیشه‌ورز ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد

آغاز سلسله نشست‌های هیات اندیشه‌ورز ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد

سلسله نشست‌های هیات اندیشه‌ورز ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور با حضور تنی چند از اندیشمندان ایرانی و عراقی، امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه در نجف اشرف آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور نیز که مجموعه‌ای مردمی با محوریت نوجوانان و جوانان است، در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های هیأت اندیشه‌ورز کرده است.

سلسله نشست‌های این هیأت اندیشه‌ورز که متشکل از تنی چند از اندیشمندان ایران و عراق از جمله حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ خالد النعمانی مشاور عالی نمایندگی مقام معظم رهبری در عراق و امام جمعه موقت نجف؛ آیت‌الله حسن رمضانی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین علی شیروانی؛ آیت‌الله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق؛ حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ محمدسعید نعمانی از شاگردان برجسته شهید صدر؛ حجت‌الاسلام و المسلمین علی نهاوندی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسن وکیلی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی گرجیان؛ حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ علی ولید الربیعی از اساتید عراق؛ حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین علی امینی‌نژاد؛ حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ علی شکرچی از اساتید عراق است؛ از امروز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز و تا روز جمعه ۲۷ بهمن در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین (علیه‌السلام) برگزار می‌شود.

سلسله نشست‌های هیأت اندیشه‌ورز ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور با موضوع «راهکارهای جذب نوجوانان و جوانان به مساجد با تاکید بر فطرت، معنویت و عرفان حقیقی» ۲۴ تا ۲۷ بهمن در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین (علیه‌السلام) برگزار می‌شود.

آغاز سلسله نشست‌های هیات اندیشه‌ورز ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد

کد مطلب 6023182

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