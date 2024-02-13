سومین پیش همایش «مرجع مجاهد» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری آئین سومین پیش همایش «مرجع مجاهد» همزمان با فرا رسید بزرگداشت چهلمین سالگرد ارتحال آیت الله سید عبدالله شیرازی در مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام رحیمی صادق مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: تجلیل از مقام علمی علمای حوزه از ویژگی‌ها و سنت‌های جاری حوزه علمیه در طول تاریخ شیعه بوده است علما رکن اصلی و ستون شکست ناپذیر اهل بیت در عصر غیبت بوده از این رو همواره تجلیل از آنها در حوزه علمیه مورد توجه بوده است.

وی افزود: در حوزه علمیه تهران هم در سال‌های گذشته از بزرگان این استان مراسم و همایش‌هایی برگزار شده و همه در راستای کنگره سال تأسیس حوزه علمیه تهران است. حوزه علمیه تهران سابقه هزار ساله دارد. آیت الله سید عبدالله شیرازی از جمله فقیهان و عالمان وارسته ای هستند که در کنار مقام و جایگاه بسیار ارزشمند علمی و فقهی و مرجعیت خودشان و در کنار خدماتی که به مردم عزیز ارائه فرمودند. حضور در بین مردم، تواضع و مردمی بودن را نیز داشتند و این رمز ماندگاری آنها در دل‌های مردم بعد از ارتحال آنها است.

مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه تهران بصیرت و غیرت انقلابی را از ویژگی‌های آن مرحوم برشمرد و گفت: به دلیل همین ویژگی از ایشان به عنوان مرجع مجاهد یاد می‌شود. ایشان همواره اهل مجاهده و تلاش بودند. تلاش برای تحکیم و به ثمر رسیدن نظام و انقلاب اسلامی بسیار تلاش کردند و در کنار حضرت امام حضور داشتند.

رحیمی صادق ابراز کرد: در کنار تجلیل از شخص ایشان با عنوان عالم وارسته و فقیهی مجاهد بود معرفی جایگاه و تلاش‌های ایشان به نسل جدید نیز از دیگر اهداف به شمار می‌رود. امید است با برگزاری این همایش‌ها در معرفی حوزه‌های علمیه و خدمات بی بدیل و بی نظیر آنها به جامعه بشری و کشور عزیزمان که علما همواره حافظ و نگهبان مرزهای علمی، جغرافیایی و فیزیکی کشور بودند در معرفی این خدمات و الگوسازی برای نسل جوان و ادامه مسیر این بزرگان قدم‌هایی را برداشته باشیم.

در ادامه حجت الاسلام سید عبدالله شیرازی نوه مرحوم آیت الله شیرازی گفت: این همایش با هدف و انگیزه احیای امر مذهب اهل بیت و احیای امر دین برگزار می‌شود. آشناسازی نسل جوان جامعه با بزرگان که منشأ اثر بودند یکی از اهداف برگزاری این همایش به شمار می‌رود تا با الگو گرفتن از زندگی آنان آینده روشنی را برای خود ترسیم کنند. اگر جامعه از گذشته و بزرگان خود آشنایی نداشته باشد در ترسیم آینده خود در سردرگمی می‌ماند.

وی افزود: اولین پیش همایش در تیرماه سال جاری با حضور مراجع، علما، اساتید و اقشار مختلف اسلامی. با پیام مراجع مکارم شیرازی، سبحانی و سخنرانی آیت الله شب زنده دار و طبسی در قم برگزار شد، در مهرماه سال جاری نیز دومین مراسم در شیراز برگزار شد و پیش همایش سوم در جوار حرم عبدالعظیم حسنی برگزار خواهد شد.

یادآور می‌شود سومین پیش همایش «مرجع مجاهد» چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه رأس ساعت ۸ صبح در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار خواهد شد.