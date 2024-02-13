علی مستوفیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها گردشگری و بسته‌های سرمایه‌گذارای به شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران یکی از مهم‌ترین و معتبرترین رویدادهای حوزه گردشگری است که هرساله برگزار می‌شود و بستر مناسبی را برای آشنایی متقاضیان سرمایه‌گذاری و فعالان حوزه گردشگری با فرصت‌ها و ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور فراهم می‌آورد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی ادامه داد: حضور هنرمندان شاخص صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان در رشته دست‌بافت‌های داری و نساجی سنتی، اجرای ورکشاپ برای بازدیدکنندگان در راستای معرفی و تبلیغ رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان و همچنین اجرای موسیقی فولکلوریک خراسان شمالی از دیگر بخش‌های استان در این نمایشگاه است.

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌بسته تهران از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۶ بهمن‌ماه میزبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان گردشگران و علاقمندان خواهد بود.