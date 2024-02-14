به گزارش خبرنگار مهر، «رضا حاجیپور» در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: وضعیت برنجکاران و کشاورزان در استانهای شمالی خوب نیست.
وی متذکر شد: ۱۶۰ همت در بودجه سال آینده برای گندم اختصاص داده شده است و کاش ۲۰ همت هم برای برنج میگذاشتید. در حال حاضر تمام کارخانههای شالیکوبی پر از برنج است و فصل برنجکاری هم شروع شده است و با توجه به شرایط بد کشاورزان در سطح استان، باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.
«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: این بحث و بحث مربوط به باغات شمال و سردرختیها را مدنظر داریم و پیگیر این موضوع هستیم.
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