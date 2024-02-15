محمد نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم فوتبال استقلال تهران با توجه به حواشی به وجود آمده اظهار داشت: وضعیت استقلال با توجه به مسایلی که در روزها اخیر پیش آمده است خوب نیست، زمانی که نکونام در تلویزیون صحبت می‌کرد دلم برایش سوخت چرا که بازیکنانی را که می‌خواست باشگاه نتوانست جذب کند. بازیکنانی مانند «سیلوا» و «ماشاریپوف» هم به جمع آبی پوشان اضافه شده‌اند، چند بازیکن دیگر هم می‌خواست اما متأسفانه نتوانستند انتظارات او را برآورده کنند.

وی افزود: اگر با همین روند پیش برویم موهای نکونام در پایان فصل تمام سفید می‌شود، چون همیشه حرص می‌خورد. نباید این چنین باشد ولی شرایط به گونه‌ای بوده که همه چیز بهم ریخته است. هواداران هم از این بابت ناراحت هستند و امیدوارم مدیران باشگاه بتوانند بازیکنانی که نکونام می خواهد را جذب کنند تا با خیال راحت فصل را ادامه دهد.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال با اشاره به این که سکوت مدیران در شرایط کنونی چیزی را حل نمی‌کند عنوان کرد: خطیر مدیرعامل استقلال است و باید به صحبت‌های نکونام پاسخ درستی بدهد. با سکوت کردن که چیزی درست نمی‌شود، هواداران صاحب اصلی باشگاه هستند و باید جوابی را بشنوند که دروغ نباشد. مدیر روابط عمومی باشگاه می‌گوید نمی‌توانیم بعضی مسایل را بگوییم چرا نمی‌توانید بگویید؟ اگر دروغ نیست به عنوان پیشکسوت می‌گویم نام آنها را رسانه‌ای کنید تا مشخص شود مشکل کار کجاست. زمانی که هواداران به جلو باشگاه و یا وزارت ورزش می‌روند قطعاً چیزی وجود دارد که آنها ناراحت هستند.

بازیکن اسبق تیم فوتبال استقلال تهران در پاسخ به این سوال که آیا تعامل باید بین کادرفنی و مدیریت برقرار شود یا تغییراتی صورت بگیرد گفت: به نظر من دیگر تعاملی وجود ندارد، چرا که پرده‌های بین کادر فنی و خطیر از بین رفته است. همه ما دوست داریم که تعامل وجود داشته باشد اما حرمت‌ها بین دو طرف شکسته شده است. عقل حکم می‌کند که تغییراتی در مدیریت باشگاه شکل بگیرد تا هواداران آسیب نبینند.

نوری در پایان در خصوص مصدومیت کوین یامگا و عدم حضورش در نیم فصل دوم گفت: به جرأت می‌توانم بگویم هیچکس نمی‌تواند جای یامگا را در استقلال بگیرد. او بازیکن خلاق و توانایی بود که بدون حاشیه به وظیفه‌ای که داشت عمل می‌کرد در بسیاری از لحظات حساس کمک حال استقلال بود. در پنالتی‌های حساسی که برای استقلال گلزنی کرده است شاید هیچکس جرأت پشت توپ رفتن را نداشت اما او می‌رفت و با خونسردی توپ را به گل تبدیل می‌کرد. به همین راحتی جای او در استقلال پر نمی‌شود و چه حیف که در نیم فصل دوم حضور ندارد.