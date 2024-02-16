نتایج نظرسنجی صهیونیستها درباره جنگ علیه لبنان و تصمیمات نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک رسانه صهیونیست به نتایج جدیدترین نظرسنجی به عمل آمده از صهیونیست‌ها درباره لبنان و غزه اشاره کرد.

رسانه صهیونیستی معاریو اعلام کرد: ۷۱ درصد از اسرائیلی‌ها بر این نظر هستند که اسرائیل باید عملیات نظامی گسترده علیه لبنان انجام دهد.

طبق این نظرسنجی، نیمی از اسرائیلی‌ها مخالف تصمیم نتانیاهو برای عدم اعزام هیات امنیتی به قاهره برای مبادله اسیران هستند.

این در حالی است که مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که تعداد عملیات مجاهدان ما علیه دشمن صهیونیستی تاکنون به ۱۰۳۸ عملیات رسیده است.

حزب الله لبنان اعلام کرد که مجاهدان ما پادگان «کریات شمونه» را با تعدادی موشک فلق هدف قرار دادند. همزمان حزب الله لبنان همچنین سایت «برکت ریشا» را با سلاح موشکی هدف قرار داد.

در عین حال گفته شده است که حمله موشکی حزب الله به شهرک مرگلیوت در مجاورت شهرک کریات شمونه منجر به قطع برق این شهرک شد.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین از هدف قرار دادن تجهیزات جاسوسی اسراییل در پایگاه دریایی ناقوره با سلاح‌های مناسب و ضربه مستقیم به آنها خبر داد.

شامگاه گذشته نیز مقاومت اسلامی حزب الله لبنان اعلام کرد که در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی در شهرک النبطیه که به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان لبنانی منجر شد، در جنوب لبنان شهرک کریات شمونه را موشک‌باران کرده است.