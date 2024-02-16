مهدی پازوکی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در لرستان، اظهار داشت: شاهد بارشهای خوبی از شب گذشته تا کنون در لرستان هستیم و از الان هم هسته اصلی بارندگی وارد استان شده است.
وی با بیان اینکه این بارشها تا صبح فردا در استان با همین شدت و ضعف ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: پیشبینی کردهایم در استان آبگرفتگی گسترده معابر و سیلابی شدن رودخانهها و… را داشته باشیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، افزود: باتوجهبه اینکه امشب هم این فعالیت بارشی در آسمان لرستان ادامه خواهد داشت در گردنهها و محورهای مواصلاتی بارش برف و در پی آن لغزنده بودن جادهها پیشبینیشده است.
پازوکی با تأکید بر اینکه رانندگان و مردم از ترددهای غیرضروری خودداری کنند، افزود: اگر نیاز به تردد هست، حتماً رانندگان تجهیزات زمستانی و زنجیرچرخ به همراه خود داشته باشند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ریزش سنگ در برخی از محورهای مواصلاتی از جمله گردنه «پای آستانه» شهرستان کوهدشت، بیان داشت: بعد از بررسیها، اگر ببینیم خطر دارد، این گردنه را مسدود اعلام خواهیم کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، تأکید کرد: اگر بارندگیها به همین شکل ادامه داشته باشد، احتمال دارد که پرواز فرودگاه خرمآباد کنسل شود.
