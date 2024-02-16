حضور پرشور در انتخابات انقلاب را بیمه خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حیدری بعد از ظهر جمعه در آئین تجلیل از مسؤول و بسیجیان پایگاه مقاومت شهید محلاتی روستای چاه پیر در بخش مرکزی تنگستان که رتبه اول جشنواره مالک اشتر پایگاه سراسر کشور به دست آورده است ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: در سه سال پشت سرهم پایگاه مقاومت خاتم الانبیا باغک به عنوان پایگاه نمونه کشور و استانی انتخاب می‌شد و به دنبال این بودیم که این رتبه را از دست ندهیم در سال جاری در جشنواره مالک اشتر با جلساتی که برگزار شد و معرفی پایگاه شهید محلاتی به عنوان بهترین پایگاه در سطح شهرستان به این جشنواره معرفی شد که موفق شد به عنوان الگوی برتر همه پایگاه‌های استان در جشنواره کشوری رتبه اول را به دست آورد.

فرمانده سپاه ناحیه امام علی (ع) تنگستان تصریح کرد: در جشنواره کشوری مالک اشتر و اسوه سطح کشوری پایگاه‌های مقاومت چاه پیر شرکت کرد که پس از اینکه در میان ۶۰ هزار پایگاه مقاومت سراسر کشور مورد بررسی در سطح عالی، خیلی خوب و خوب ارزیابی شد پایگاه مقاومت شهید محلاتی موفق شد در سطح عالی رتبه اول کشوری را به دست آورد.

وی ادامه داد: در ۱۱ اسفند یک رزمایش بزرگ سیاسی در سطح کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است که موضوع بسیاری مهمی است و همه ما باید به عنوان سفیران انقلاب اسلامی در این جهاد تبیین شرکت کنیم.

حیدری اضافه کرد: هرکسی که نخواهد در انتخابات شرکت کند گویا در صف یزیدیان قرار دارد و اگر کسی هم شرکت کند بخواهد رأی سفید بدهد مانند کسی است که در کربلا است تیر به هدف خاصی نمی‌زند و اگر کسی هم به غیر اصلح رأی بدهد مانند کسی است که علیه امام حسین (ع) شمشیر می‌زند و اگر آن فرد اصلح را پیدا کرد و رأی داد مانند کسی است که دنبال آن است که حسین (ع) را می‌خواهد پیدا کند.

فرمانده سپاه ناحیه امام علی (ع) تنگستان خاطر نشان کرد: هرچه انتخابات پر شورتر باشد انقلاب را بیشتر بیمه خواهد کرد و شرکت در انتخابات یک واجب عینی است.

وی با اشاره به اینکه تنگستان همیشه در سطح استان دارای مشارکت بالایی است در انتخابات بیان کرد: همه باید دست به دست هم بدهند و در این انتخاباتی که پیش رو داریم با مشارکت گسترده و حداکثری یک بار دیگر امید دشمنان قسم خورده این نظام و انقلاب را به یأس تبدیل کنیم.

حیدری یاد آور شد: نظام جمهوری اسلامی ایران در خیلی از عرصه‌ها علمی، نانو، و پیش بنیان‌ها، فناوری، پزشکی و غیره در بین کشورهای جهان رتبه یک تا دهم داریم.

وی با بیان اینکه ایران در پرتاب ماهواره به فضا در بین کشورهای جهان حرف برای گفتن دارد گفت: کشورهای دول غرب و شرق در پرتاب ماهواره در گام اول شکست خوردند اما جمهوری اسلامی ایران یک پرتابی تا کنون نداشت که به شکست مواجه شود.

حیدری خاطرنشان کرد: به همت نیروی‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قدرت و اقتدار ایران اسلامی هم در منطقه و هم جهان الحمدلله پایدار است.