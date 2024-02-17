جنگ اوکراین بیش از ۲۱۱میلیارد دلار هزینه روی دست روسیه گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس داده‌های وزارت دفاع آمریکا، روسیه از آغاز عملیات نظامی در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ که حدود دو سال از آن می‌گذرد، بالغ بر ۲۱۱ میلیارد دلار هزینه کرده است.

به ادعای پنتاگون، روسیه همچنین ۱۰ میلیارد دلار به‌دلیل لغو یا توقف موقت قراردادهای فروش سلاح از دست داده است. وزارت دفاع آمریکا در ادامه مدعی شد که دست کم ۲۰ ناو متوسط تا بزرگ روس در دریای سیاه غرق شده‌اند و ۳۱۵ هزار سرباز این کشور نیز کشته یا زخمی شده‌اند.

این ارقام که یک مقام ارشد پنتاگون به شرط حفظ هویت آن را افشا کرده، تا حدی با هدف برجسته کردن نقش آمریکا در کمک به اوکراین و متعاقباً تحمیل خسارت به روسیه منتشر شده است.

آمار وزارت دفاع آمریکا در حالی است که کی‌یف دیروز یکی از مواضع راهبردی خود در شهر «آودیوکا» در دونباس را از دست داد و مجبور به عقب‌نشینی شد.

پیش از این، یعنی در ابتدای شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین، مناطق زاپروژیا و خرسون و دو جمهوری لوهانسک و دونتسک را پس از برگزاری همه‌پرسی، به طور رسمی به مسکو الحاق شد. کی‌یف و متحدانش این همه‌پرسی را جعلی خوانده و الحاق مناطق مذکور را به روسیه به رسمیت نشناحته‌اند.