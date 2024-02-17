به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ویاچسلاو گلادکوف فرماندار منطقه بلگورود اعلام کرد ارتش اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۹۰ گلوله توپ را به سمت هشت منطقه بلگورد شلیک کرد و حداقل ۱۲ پهپاد هم به این منطقه حمله کردند.

به گفته گلادکوف، این حمله‌های توپخانه‌ای کشته و زخمی در پی نداشتند.

ساعاتی پیش وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی این کشور دیشب در مناطق مختلف این کشور دست‌کم ۳۳ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند.

دیروز جمعه نیز وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی ارتش این کشور ۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز دریای سیاه و استان بلگورود در جنوب غربی روسیه ساقط کرده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: تلاش رژیم کی‌یف برای حمله با پنج پهپاد به روسیه ناکام ماند.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: سامانه دفاعی روسیه در استان بلگورود یک پهپاد و بر فراز دریای سیاه ۴ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد.

این در حالی است که پنج‌شنبه گذشته نیز وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۱۴ موشک شلیک شده از سوی ارتش اوکراین به سمت استان بلگورود خبر داده بود.

نیروهای اوکراینی روزانه مناطق مرزی با روسیه در استان‌های بلگورود، بریانسک، کورسک، فورنج، روستوف و شبه جزیره کریمه را با پهپاد، موشک و توپخانه هدف قرار می‌دهند.