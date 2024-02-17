به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید که به باور آمریکا، هیچ خطری از سوی روسیه در آینده نزدیک جبهه شرقی ناتو را تهدید نمیکند.
کربی در واکنش به احتمال درگرفتن جنگ تمامعیار بین ناتو روسیه، گفت: ما در حال حاضر چنین تهدید قریبالوقوعی را محتمل نمیدانیم. البته هماکنون روسیه اگر نگوییم در اوکراین به دام افتاده است، میتوان گفت که روی اوکراین تمرکز کرده است و بنابراین تهدید مستقیمی متوجه ناتو و جبهه شرقی آن نیست.
سخنگوی کاخ سفید در ادامه یادآور شد که مسکو با تقویت و گسترش ناتو مخالف است و روسیه با جنگ اوکراین به عنوان تقابلی با غرب به ویژه آمریکا نگاه میکند. وی اضافه کرد: به همین دلیل ما دائما حضورمان در جبهه شرقی ناتو را تقویت میکنیم. جو بایدن(رییس جمهور آمریکا) ۲۵ هزار نیروی آمریکایی دیگر به اروپا اعزام کرده است.
کربی چند روز پیش گفته بود که بایدن با اشاره به آنچه «تهدید علیه امنیت ملی آمریکا» خوانده، دستور مذاکره مستقیم با مسکو را صادر کرده است. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در مصاحبه اخیرش با تاکر کارلسون، خبرنگار مشهور آمریکا گفت که سران ناتو در تلاشند تا با تصویرسازی تهدیدی از جانب مسکو، مردم خودشان را بترسانند اما «مردم باهوش به خوبی درک میکنند که این تصویر جعلی است و حقیقت ندارد.»
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