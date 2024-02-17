ناتو: آمریکا باید به قول و قرارش با اوکراین عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، همزمان با خودداری مجلس نمایندگان آمریکا از تایید بسته کمک ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفته است که واشنگتن باید به آنچه به اوکراین قول داده است، عمل کند.

استولتنبرگ در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: ضرورت دارد که آمریکا هر چه زودتر درباره تخصیص یک بسته کمکی به اوکراین تصمیم بگیرد چون آنها به این حمایت نیاز دارند.

وی اضافه کرد: مسئولیت توصیه و سفارش درباره نحوه تصویب لایحه از طریق کنگره آمریکا برعهده من نیست اما واشنگتن حالا وظیفه دارد تا به وعده‌اش به آنها عمل کند.

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا، تصویب و تایید هرگونه بودجه و کمک نظامی و غیرنظامی خارجی برای متحدان واشنگتن (از جمله اوکراین) را به تقویت امنیت مرز جنوبی این کشور منوط کرده‌ و هنوز بر سر آن به اجماع نرسیده‌اند. مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر در تعطیلات دو هفته‌ای به سر می‌برد؛ موضوعی که خشم جو بایدن، رییس جمهور دموکرات این کشور به شدت برانگیخته است.