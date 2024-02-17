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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۶

زلنسکی: از «آودیوکا» عقب‌نشینی کردیم تا مردم آسیب نبینند!

زلنسکی: از «آودیوکا» عقب‌نشینی کردیم تا مردم آسیب نبینند!

رییس‌جمهور اوکراین درباه علت عقب‌نشینی نیروهای ارتش این کشور از شهر راهبردی آودیوکا مدعی شد که دغدغه «حفظ جان مردم» علت اصلی این عقب‌نشینی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین با تأیید عقب‌نشینی ارتش این کشور از شهر راهبردی آودیوکا مدعی شد که نیروهای نظامی این کشور به این علت از این شهر عقب‌نشینی کردند چون نمی‌خواستند مردم کشته شدند.

ساعاتی پیش گاردین به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تجهیزات مورد نیاز و ضروری اوکراینی‌ها به ویژه مهمات رو به اتمام است و از نظر ما این موضوع اخطاری درباره اتفاق شوم آتی است.

این مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، گفت: شاهد اتمام تدریجی تجهیزات حیاتی اوکراینی‌ها به ویژه مهمات هستیم و از نگاه ما این مساله مقدمه اتفاق شومی است که در صورت عدم تامین این بودجه، در انتظار آنها (کی‌یف) خواهد بود. وی اضافه کرد: بدون این بودجه اوکراین هیچ شانسی برای مقاومت برای ارتش مقتدر روسیه ندارد و علاوه بر این، در خط مقدم جبهه، مواضع دیگری نمایان خواهد شد که دست‌شان از تجهیزات و مهمات حیاتی خالی خواهد ماند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه هفته گذشته به خبرنگاران گفت که «آودیوکا در خطر تصرف به دست روسیه است» و از این مساله به عنوان بهانه‌ای برای تصویب بودجه مازاد تخصیصی به اوکراین بهره برد.

این در حالی است که دیروز الکساندر تارنافسکی، فرمانده واحد تاویرای ارتش اوکراین تأیید کرد که نیروهای این واحد از استحکامات «زنیت» در جنوب آودیوکا عقب‌نشینی کرده‌اند.

سنای آمریکا اوایل هفته جاری بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری شامل بودجه ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کرد و آن را به مجلس نمایندگان فرستاد اما این مجلس از تایید آن پیش از تعطیلات دوهفته‌ای کنگره ناکام ماند. سرنوشت این بسته پیشنهادی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد زیرا جمهوری‌خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، تصویب و تایید هر نوع کمک خارجی را به تامین و تقویت امنیت مرز جنوبی آمریکا منوط کرده‌اند.

کد مطلب 6026640

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
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      پس لطفا از همه شهرها عقب نشینی کن!!چون در تمام شهرها مردم از جنگ آسیب میبینند!!!
    • IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
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      اولا ننویسید ارتش مقتدر روسیه، بلکه ارتش متجاوز روسیه پلید! دوما برید تاریخ را بخونید ببینید چه بلاهایی روسها سر ایران آوردن خاکمون را دزدیدن، دریای خزر را از ما دزدیدن، حرم امام رضا را ویران کردن. مجلس شورا را به توپ بستن. ایران را اشغال کردن، به صدام بیشترین کمک تسلیحاتی را علیه ایران کردن
    • بنده خدا IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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      دروغ میگی،چون تمام شهرخراب شده،مجبورشدی
    • IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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      بنده خدا مواد زیاد زده ارتش اوکراین و مزدوران خارجی دو روز پیش از فرمان ظاهری عقب نشینی شروع به فرار کردن.... ایشون اگر به فکر سرباز بی چاره اوکراینی بود تو زمستون اوج سرما نمی فرستاده شون به کرینکی اون طرف رود دنیپرو جای که حتی یه جانپاه ساده نداشتن زیر گلوله باران روس ها...
    • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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      تو اگه جان مردمت برات مهم بود میتونستی با یه توافق ساده اول جنگ هم خاک تو نجات بدی هم مردمو.. ولی نتونستی به اربابت نه بگی دلقک چه به سیاست
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
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      به نیرو هات دستور بده زیاد عقب نشینی نکنن ؟؟ مهمون ناخوانده داری؟؟ اسرائیلی ها چون به زودی گو رشونو گم میکنن اونجا ....از فلسطین اخراج میشن خوب شد شکست خوردین

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