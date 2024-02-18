لحظه فرار ارتش اوکراین از شهر «آودیوکا»+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه تصاویری از لحظه فرار نیروهای ارتش اوکراین و هدف‌قرارگرفتن آنها با پهپادهای روسی منتشر کرد.

وب‌سایت شبکه آمریکایی «فاکس‌نیوز» ساعاتی پیش در گزارشی درباره تحولات میدانی اخیر در اوکراین اعلام کرد که تسلط ارتش روسیه بر شهر راهبردی «آودیوکا» یک پیروزی کلیدی برای روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه است و روحیه این کشور را در آستانه دوسالگی جنگ اوکراین تقویت می‌کند.

شامگاه شنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین درباره تحت کنترل کامل قرار گرفتن شهر آودیوکا در دونتسک توسط گروه مرکزی نیروهای روسیه تحت فرماندهی سرهنگ ژنرال آندری موردویچف گزارش داد. این شهر گره دفاعی قدرتمند نیروهای مسلح اوکراین بود.

بنابر گزارش وزارت دفاع روسیه در نتیجه مساحت ۳۱.۷۵ کیلومتر مربع از چنگ ملی‌گرایان اوکراینی آزاد شد. تلفات دشمن در نبردهای آودیوکا در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۵۰۰ پرسنل نظامی بوده است. زیر آتش مستمر نیروهای روسی، تنها گروه‌های پراکنده انفرادی از شبه نظامیان اوکراینی موفق شدند با رها کردن سلاح‌ها و تجهیزات نظامی خود، آودیوکا را با عجله ترک کنند.

در بخش دیگری از بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که آزادسازی آودیوکا امکان دور کردن خط مقدم از دونتسک را فراهم کرد و از این طریق به طور قابل توجهی از آن در برابر حملات تروریستی رژیم جنایتکار کی‌یف محافظت خواهد کرد.