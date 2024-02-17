به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی شنبه شب در نشست با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان برتر، منتخب نخبگان و سرآمدان استان زنجان اظهار کرد: نگاهی از سال‌های گذشته و حتی دوران طاغوت بین مردم و حکمرانی وجود داشته که یک طرف را مردم و شرکت‌ها و طرف دیگر را حکمرانی می‌بینیم و هر کسی انتظار برآورده کردن خواسته‌های خود از طرف حاکمیت را دارد.

وی با اشاره به اینکه کشور در دوران سازندگی منابع سرشار و مصارف اندک داشت، ابراز کرد: در حال حاضر مصارف روز به روز بیشتر، جامعه مخاطب افزایش یافته و چالش‌ها نیز بیشتر شده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در سال ۸۷ تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان ۵۰ مورد مورد بود، عنوان کرد: اکنون با افزایش ۲۰۰ برابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به نزدیک ۹ هزار و ۶۰۰ مورد رسیده و این در حالی است که منابع کمتر شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد حکمرانی سابق در اکوسیستم فعلی جواب نمی‌دهد، تأکید کرد: باید با همفکری هم راهکارهایی برای توسعه اکوسیستم بیابیم و این نگرش فضا را تغییر می‌دهد و شعار «با هم بسازیم» را تحقق می‌بخشد.

دهقانی فیروزآبادی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مسائل اکوسیستم ما این است که شرکت‌های زیادی داریم که از فعالیت و ظرفیت‌های یکدیگر آگاهی ندارند و باید شرکت‌ها را هم‌افزا کنیم و تعاونی شرکت‌های دانش‌بنیان را تشکیل دهیم تا کارهای هدفمند و هم‌افزا انجام دهیم.

طی برنامه هفتم توسعه باید در ۶ حوزه مراکز ملی آفرینش فناوری داشته باشیم

وی با اشاره به اینکه بخش میکروالکترونیک اخیراً به طور جدی در برنامه حمایت قرار گرفته است، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه مصوب شد که کشور موظف شده در ۶ حوزه مراکز ملی آفرینش فناوری داشته باشد که از آن‌ها حوزه میکروالکترونیک است و اهمیت موضوع را برجسته می‌سازد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: تأسیس صندوق پژوهش و نوآوری در حوزه میکروالکترونیک و رویکردهای توسعه‌ای در این بخش، سیگنال‌هایی برای حرکت قوی در این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه کشور کره جنوبی ۱۸ پارک علم و فناوری با جی. دی.پی بیش از ۵۰ درصد دارد، یادآور شد: در کشور ایران نزدیک به ۸۰ پارک علم و فناوری داریم که جی. دی.پی آن‌ها ۲ یا ۳ درصد برآورد شده است و این منطق خوبی نیست.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه تجهیزات آزمایشگاهی زیادی داریم ولی بهره‌برداری مناسبی از آن‌ها نمی‌شود، افزود: یک دستگاه در کشورهای توسعه یافته هر روز ۲۰ ساعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کشور ما ۵ ساعت از آن استفاده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سیاست ما کمک کردن به کار انفرادی منزوی نیست، اظهار کرد: بخش خصوصی واقعی اول جا نمی‌گیرد و بعد کار کند؛ چراکه این کار رویکرد بخش دولتی بی‌عرضه است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور رقم کل تسهیلات تبصره ۱۸ را محدود دانست و گفت: بخشی از این تسهیلات سهم دانش‌بنیان‌ها است و نمی‌توان آن را به ۱۰ هزار شرکت در کشور اختصاص داد و رقابتی برای گرفتن تسهیلات وجود دارد و در عین حال شرکت‌ها با روش‌های تأمین مالی آشنا نیستند.

زنجان ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی دارد

وی با اشاره به اینکه زنجان ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی دارد، تصریح کرد: انتظار می‌رود از این مبلغ سهمی برای دانش‌بنیان‌ها در نظر گرفته شود.

دهقانی فیروزآبادی به تقویت زیرساخت‌های هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: ۳، ۴ همت موافقت اصولی سرمایه گذاری برای سال آینده در این حوزه اخذ شده است.

وی با بیان اینکه تأمین مواد اولیه مرغوب مهم است اما زنجیره ارزش از پایین‌دست شروع می‌شود، ادامه کرد: اکوسیستم و نیاز به مواد اولیه نشان می‌دهد اکوسیستم پیشرفت خوبی داشته و به مراتب بالا رسیده است و یکی از ۶ مرکز ملی آفرینش حوزه مواد پیشرفته است.