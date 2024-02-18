به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای عبری زبان اذعان کردند که حملههای حزبالله لبنان به سرزمینهای اشغالی همچنان ادامه دارد و موفقیت حزبالله در هدف قراردادن سرزمینهای اشغالی تداوم دارد.
همچنین این رسانهها بیان کردند که انتظار میرود جنگ در شمال سرزمینهای اشغالی روزهای بیشتری به طول بیانجامد به ویژه آنکه سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان اعلام کرده است پاسخ به حملههای اخیر رژیم صهیونیستی علیه شهروندان لبنانی سخت و شدید خواهد بود.
علاوه بر این «نیتسان هوروویچ» یکی از وزیران پیشین کابینه رژیم صهیونیستی اذعان کرد که اقدامات این رژیم در شمال سرزمینهای اشغالی باعث نشده است که وضعیت این منطقهها از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون تغییر کند.
وی بیان کرد که منطقههای شمالی سرزمینهای اشغالی از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون همواره در آستانه جنگ قرار داشته است.
گفتنی است با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» از سوی گروههای مقاومت فلسطین، حزبالله لبنان در راستای مشغولکردن بخش عمدهای از نظامیان صهیونیست در شمال سرزمینهای اشغالی و کاهش فشار از روی مبارزان مقاومت فلسطین در غزه، اقدام به انجام عملیاتهای روزانه و سنگین علیه هدفهای مختلف در شمال اراضی اشغالی کرده است.
عملیاتهای حزبالله درست یک روز پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی و همزمان با تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه آغاز شد.
رسانههای رژیم صهیونیستی نیز بارها اذعان کردهاند که حزبالله در شمال سرزمینهای اشغالی همچنان دست برتر را دارد و ارتش این رژیم در این منطقه به دام افتاده است.
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