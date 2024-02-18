به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی اعلام کرد که طی روز جاری ۶ عملیات دیگر را علیه ۵ موضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی به انجام رسانده است.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۴:۴۵ عصر امروز یکشنبه هجدهم فوریه ۲۰۲۴ اطراف محل موضعگیری نظامیان دشمن در شهرک ایفن مناحیم را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و شماری از آنان را به هلاکت رسانده و شمار دیگری را نیز زخمی کردند.
علاوه بر این حزبالله لبنان از حمله به محل موضعگیری نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرکهای صهیونیستی «شومیرا» و «یاروون» و منطقه اشغالی «مثلث الطیحات» با تسلیحات مناسب خبر داد.
در بیانیه دیگر حزبالله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۵:۳۵ عصر امروز یکشنبه هجدهم فوریه ۲۰۲۴ موضع السماقه واقع در مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات مناسب هدف قرار دادند.
همچنین حزبالله لبنان اعلام کرد که عملیات دومی را نیز در ساعت ۱۵:۴۵ به وقت محلی علیه موضع نظامی صهیونیستی «السماقه» واقع در مزارع اشغالی شبعا به انجام رسانده و این موضع را با تسلیحات موشکی هدف قرار داده است.
از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرکهای «رامیا»، «عیتا الشعب» و «بیت لیف» را گلولهباران کرده است.
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