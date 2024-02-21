رسانه ها باید پل ارتباطی میان مردم و مسوولان باشند

به گزارش خبرنگار مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، کمال اکبری رئیس دانشکده دین و رسانه صدا و سیما با حضور در نمایشگاه رسانههای ایران در غرفه خبرگزاری مهر به گفت و گو پرداخت.
وی با اشاره به اینکه همه روزه مخاطب خبرگزاری مهر است، گفت: رویکرد مهر بسیار خوب شده است. اما در مقابل نسل جدید، خبرگزاریها باید خودشان را به روز تر کنند. در جهان رویکرد تعاملی در رسانهها بیشتر مطرح است و دیگر نقد خاص معنا ندارد و کاربران هم به همین سمت کشیده شده و میروند.
اکبری افزود: ما باید در زمان انتخابات به یک همگرایی خبری و رسانهای برسیم. ایام انتخاباتی که در پیش داریم همگرایی ما در رسانه به فعالیتهای مثمر ثمر در زمان انتخابات باید بیانجامد. رسانهها میتوانند خواستههای حاکمیت را به هم نزدیک کنند و مطالبه گری خودشان را انجام دهند. مردم مطالبه دارند و ناکارآمدی برخی مسؤولین را مشاهده میکنند. اگر به عنوان رسانه نتوانیم حرف مردم را بزنیم موجب قهر مردم میشود و رسانهها میتوانند قهر مردم را باز کنند و چهره خندان به جامعه ببخشند.
رییس دانشکده دین و اندیشه با بیان اینکه تا میتوانیم باید به جهاد تبیین بپردازیم، ادامه داد: برخی مسؤولین تبیین نمیکنند و رسانهها باید پل ارتباطی میان مردم و مسؤولان باشند.
وی گفت: اگر رسانهها زبان خودشان را ابراز نکنند جامعه فاسد میشوند. خبرنگاران باید جایگاهشان را باید بدانند. خبرنگاران پرچم دار مبارزه با فساد هستند. ما به یک جامعه پایدار و توسعه یافته نیاز داریم و راهش این است که خبرگزاریها و خبرنگارها به جایگاه خودشان اشراف داشته باشند.
کمال اکبری در خصوص خبرهای دینی و اندیشهای و ورود رسانه در این حوزه گفت: خبر پر هزینه ترین تولید است، وقتی در مقوله دین ورود میکنیم بحثها سنگین و تخصصی میشود و تولید این خبرهای تخصصی واقعاً هزینه بیشتری میبرد. اکثراً از موضوعات اندیشهای فرار میکنند.
وی ادامه داد: واقعیت آن است که جامعه را تولید اخبار اندیشهای پیش میبرد یک کتاب و مقاله و کار خوب در حوزه علوم انسانی نوشته میشود اما چون خبری نمیشود نویسنده و مجموعه هم از فعالیت رسانهای آگاه نیست خبرنگاران هم خیلی در این مقولهها ورود نمیکنند چرا که باید در این موضوعات زمان کافی گذاشته شود تا یک خبر خوب از آن در بیاید.
رییس دانشکده دین و اندیشه با اشاره به توجه به بیشتر به خبرنگاران حوزه اندیشه گفت: از مدیران رسانهها میخواهم به خبرنگاران حوزه اندیشهای که مباحث عمیق کار میکنند توجه بیشتری کنند. آنها باید تشویق شوند تا در مباحث اندیشهای خبر تولید کنیم. یک کار بزرگ و یافته عمیق و کرسی نظریه پردازی در جامعه بازنشر شود این خبرنگار باید به اندازه نویسنده مطالعه کرده و به زبان رسانهای آن را تبدیل کند و این خیلی کار پر زحمتی است.
نظر شما