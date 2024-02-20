حضور پرشور مردم در انتخابات، پشتوانه ای محکم برای مسوولان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهر در حاشیه مراسم بدرقه مشمولان اعزامی اسفند ماه در خصوص مشارکت حداکثری سربازان و ملت شریف ایران در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: حضور پرشور مردم در انتخابات یازدهم اسفند ماه و انتخاب نامزدهای اصلح برای حضور در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ضریب امنیت کشور در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و … را ارتقا می‌دهد.

وی گفت: برای تقویت و ارتقای امنیت کشور هر چقدر حضور مردم ما در پای صندوق‌های رأی بیشتر باشد موجب افزایش ضریب امنیت برای همه آحاد کشور خواهد شد.

سردار مهری افزود: پیام من برای همه سربازان عزیز و ملت ایران این است که حتماً در دوازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ششمین انتخابات اعضای مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات و انتخاب نمایندگان اصلح، پشتوانه محکمی برای مسئولان و نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور است، بیان داشت: مجلس خبرگان رهبری یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری در شرایط خاص است؛ همچنین اعضا مجلس شورای اسلامی، مرکز تصمیم‌گیری و تصویب قوانین هستند و با این امر نقش مهمی در ارتقا امنیت و وضع معیشت مردم و مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … را خواهند داشت لذا از همه مردم تقاضا می‌شود تا از بین نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان به اصلح‌ترین ها رأی دهند.

سردار مهری تاکید کرد: انتخاب نامزدهای اصلح برای حضور در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ضریب امنیت کشور در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و … را ارتقا می‌دهد.

این مقام ارشد انتظامی عنوان داشت: ان‌شاءالله یازدهم اسفند ماه ملت ایران یک انتخابات پرشور را همانند دوران گذشته رقم خواهند زد.