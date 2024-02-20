دریافت 30 MB کد مطلب 6033251 https://mehrnews.com/x34hPB ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹ کد مطلب 6033251 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹ استقبال مردم از نمایشگاه رسانههای ایران سومین روز از نمایشگاه رسانههای ایران در مصلی تهران با استقبال پرشور مردم و اهالی مطبوعات سپری شد. کپی شد مطالب مرتبط نیروهای تندرو نمیتوانند همه مجلس را در اختیار بگیرند سومین روز نمایشگاه رسانه های ایران چگونه گذشت؟ آموزش تولید محتوا به کودکان در نمایشگاه رسانههای ایران حضور ۱۷۰۰ فعال رسانه از سراسر کشور در نمایشگاه رسانههای ایران نخستین دروغ اسراییلیها در طوفانالاقصی چه بود؟/استفاده صهیونیستها از عدد ۴۰ مراسم نکوداشت محمدمهدی فرقانی برگزار میشود نمایشگاه رسانه های ایران تمدید شد/هیچ قهری نداشتیم برچسبها نمایشگاه رسانههای ایران نمایشگاه رسانه های ایران مطبوعات ایران خبرگزاری مهر
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