دریافت 30 MB
کد مطلب 6033251
  1. فیلم
  2. فرهنگ و اندیشه
۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹

استقبال مردم از نمایشگاه رسانه‌های ایران

استقبال مردم از نمایشگاه رسانه‌های ایران

سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران در مصلی تهران با استقبال پرشور مردم و اهالی مطبوعات سپری شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید