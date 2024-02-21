نمایشگاه رسانه های ایران تمدید شد/هیچ قهری نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز چهارشنبه دوم اسفند از تمدید یک روزه بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران خبر داد.
اسماعیلی با حضور در حیاط دولت، در جمع خبرنگاران گفت: بیستوچهارمین نمایشگاه رسانههای ایران را به دلیل استقبال خوب عمومی و اصحاب رسانه، با هماهنگی مسؤولان در بخشهای مختلف وزارت کشور تا فردا بعدازظهر تمدید کردیم. اختتامیه نمایشگاه در همین روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و مهمان ویژه هم خواهیم داشت.
وی افزود: این نمایشگاه بعد از ۶ سال برگزار شده و ۴۵۰ رسانه در آن مشارکت داشتند. ما هیچ جریان قهری نداشتیم البته ممکن است رسانههایی نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند اما اشخاص و احزاب سیاسی همگی بهنوعی حضور داشتند و این نمایشگاه بسیار پررونق بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: با وجود اینکه فرصت چندانی برای تمهیدات لازم نداشتیم من از اصحاب رسانه تشکر میکنم که همراهی کردند. شاید بهصورت منطقی و زمانبندی نباید نمایشگاه را امسال برگزار میکردیم اما احساس کردم که این برگزار نشدن کمکم دارد به یک عارضه تبدیل میشود زیرا حق رسانههای ماست که نمایشگاه رسانهها را داشته باشند و این اتفاق افتاد.
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